У этого советского фильма нет аналогов в мире: шедевр Митты до сих пор идеально смотрится в сентябре

Есть советские фильмы, которые просто хорошо сохранились. А есть такие, про которые спустя десятилетия хочется спросить: почему больше никто не сделал ничего подобного? «Сказка странствий» Александра Митты — как раз такой случай.

Такого международного фэнтези больше почти нигде не было

Фильм 1983 года создавался сразу тремя крупными киностудиями соцлагеря: советским «Мосфильмом», чехословацким «Баррандовом» и румынской «Букурешти».

Для советского кино это был необычный эксперимент. Получилась не просто сказка с декорациями, а большое фантастическое приключение, в котором объединились натурные съемки, сложные комбинированные технологии и совершенно разные визуальные решения.

Именно поэтому назвать «Сказку странствий» обычной советской сказкой очень сложно. По замыслу и способу производства у нее действительно практически нет прямых аналогов.

Андрей Миронов сыграл героя, которого от него совсем не ждали

Главного героя Орландо воплотил Андрей Миронов. Причем это совсем не привычный для него легкий и обаятельный персонаж.

Орландо — ученый, мыслитель и человек, который оказывается втянут в опасное путешествие. В фильме много драматических сцен, а рядом с Мироновым появляются Татьяна Аксюта, Лев Дуров, Валентин Гафт, Вениамин Смехов и Владимир Басов.

В итоге сказочный мир выглядит необычно серьезно — здесь действительно чувствуется масштаб большого фэнтези.

Под видом сказки рассказывают взрослую историю

В центре сюжета — Марта и ее брат Май. У мальчика есть удивительная способность чувствовать золото, но прикосновение к нему причиняет боль. Когда ребенка похищает Горгон, Марта отправляется на поиски.

По дороге она встречает Орландо, а дальше история выходит далеко за пределы обычного приключения. Здесь есть Чума, борьба с тиранией, жертвенность и взросление героев.

А самое интересное — история Мая. Мальчик постепенно превращается в жестокого правителя, и сестре приходится буквально возвращать ему человеческий облик.

Вот почему «Сказка странствий» стоит пересмотреть сегодня, передает PrimaMedia. В мировом кино найдется немало фэнтези, но сочетание советской школы, международного производства, мрачной философской притчи и приключенческой сказки, каким его придумал Александр Митта, выглядит по-настоящему уникальным.

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