У этого сериала с Колесниковым позорный рейтинг в 1,7: «Театр абсурда, смотреть стыдно»

В «Первом отделе» Иван Колесников демонстрирует блестящую игру, однако его ранние проекты не всегда могут похвастаться таким же уровнем. Одна из самых заметных неудач в фильмографии артиста — сериал «Обручальное кольцо», который зрители окрестили не иначе как «театром абсурда». И судя по отзывам, такое название появилось не на пустом месте.

Колесников в «Обручальном кольце»

Это сейчас любой проект с Иваном Колесниковым — гарантированный хит. Но на заре карьеры актера ему приходилось соглашаться на любые предложения о работе. Так он и попал в каст одного из долгожителей телеэфира, «мыльной оперы» «Обручальное кольцо».

В проекте Колесников сыграл Малахитова, персонажа второстепенного плана, не имевшего большого значения в сюжете.

Отзывы об «Обручальном кольце»

У этого проекта на «Кинопоиске» — всего 1,7 балла. За 820 серий зрители успели устать и от однообразных реплик, и от неестественных диалогов, и от стойкого ощущения, что съемки ведутся лишь для заполнения эфирной сетки.

Герои умудряются «воскресать после смерти», дети за пару дней превращаются во взрослых, а центральная героиня за несколько сезонов успевает пережить романы с несколькии мужчинами, среди которых оказывается и «оживший» бывший возлюбленный.