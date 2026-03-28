У этого сериала с Колесниковым позорный рейтинг в 1,7: «Театр абсурда, смотреть стыдно»

В «Первом отделе» Иван Колесников демонстрирует блестящую игру, однако его ранние проекты не всегда могут похвастаться таким же уровнем. Одна из самых заметных неудач в фильмографии артиста — сериал «Обручальное кольцо», который зрители окрестили не иначе как «театром абсурда». И судя по отзывам, такое название появилось не на пустом месте.
Колесников в «Обручальном кольце»
Это сейчас любой проект с Иваном Колесниковым — гарантированный хит. Но на заре карьеры актера ему приходилось соглашаться на любые предложения о работе. Так он и попал в каст одного из долгожителей телеэфира, «мыльной оперы» «Обручальное кольцо».
В проекте Колесников сыграл Малахитова, персонажа второстепенного плана, не имевшего большого значения в сюжете.
Отзывы об «Обручальном кольце»
У этого проекта на «Кинопоиске» — всего 1,7 балла. За 820 серий зрители успели устать и от однообразных реплик, и от неестественных диалогов, и от стойкого ощущения, что съемки ведутся лишь для заполнения эфирной сетки.
Герои умудряются «воскресать после смерти», дети за пару дней превращаются во взрослых, а центральная героиня за несколько сезонов успевает пережить романы с несколькии мужчинами, среди которых оказывается и «оживший» бывший возлюбленный.
«Так сериал растянули, что актеров во второй половине поменяли. Даже главных героев. Уму непостижимо», «Я не знаю, зачем тянуть сериал на несколько лет и переливать из пустого в порожнее. Ладно ещё сделать 100-120 серий, но 820 — это больше, чем просто перебор», «Совершенно ничего нового. Пока посмотришь весь сериал от начала до конца можно состариться, театр абсурда, смотреть стыдно», — пишут в Сети.