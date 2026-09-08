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Киноафиша Статьи У этого фильма с Антоном Васильевым провальный рейтинг в 4,3: пытались скопировать Гоголя, а получился «какой-то трэш»

У этого фильма с Антоном Васильевым провальный рейтинг в 4,3: пытались скопировать Гоголя, а получился «какой-то трэш»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невский»

Не самая удачная лента в карьере звезды.

Сегодня Антон Васильев — востребованный российский актёр, чьё участие само по себе привлекает внимание к сериалам и фильмам. Но ещё десять лет назад его карьера складывалась совсем иначе: чаще всего ему доставались небольшие роли в проектах, которые не становились заметными событиями.

Одним из таких фильмов стал «День дурака».

Сюжет

Ваня Иванов перебирается в Москву, но быстро оказывается в долгах. Чтобы расплатиться с кредитом, он живёт в собственной машине и работает швейцаром в гостинице.

Однажды его находит коллектор Сергей Сергеевич, требующий вернуть 1,5 млн рублей. Под давлением Ваня рассказывает об отце-фермере, которому якобы принадлежит крупный участок земли. Коллектор решает лично отвезти должника к родственнику.

Их поездка неожиданно превращается в череду нелепых ситуаций. В небольшом подмосковном городе Ваню и его спутника принимают за сотрудников Следственного комитета, приехавших с проверкой.

Кадр из фильма «День дурака»

Детали

Связь фильма с «Ревизором» Гоголя неслучайна: сюжет использует знакомую идею с человеком, которого по ошибке принимают за важного проверяющего. Однако попытка превратить её в современную комедию с большим количеством шуток сработала не слишком удачно. Многие гэги выглядят натянуто, а романтическая линия осталась недоработанной.

Даже известный актёрский состав не помог фильму избежать низких оценок. Главные роли сыграли Алексей Весёлкин-младший и Александр Лыков, а Антону Васильеву достался образ не слишком умного полицейского по прозвищу Боровик. На фоне его нынешних ролей этот персонаж выглядит особенно непривычно и даже нелепо.

Зрители также остались недовольны юмором.

«Шутки слишком простые и их буквально разжёвывают», «Это даже не смешная пародия, ни разу не улыбнулась, какой-то трэш», «Редко встречал настолько скучную комедию», — пишут они.

Сейчас рейтинг фильма составляет всего 4,3 балла.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Невский», фильма «День дурака» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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