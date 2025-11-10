Меню
У этих 5 мультсериалов не было ни одного плохого сезона: шедевры вплоть до самого финала

10 ноября 2025 19:06
Кадры из мультсериалов «Гравити Фолз», «Бэтмен», «Аватар: Легенда об Аанге»

У проектов есть настоящие «армии» фанатов.

Создать идеальный во всех смыслах мультфильм, уровень качества которого остается постоянным на протяжении нескольких лет — задача не их легких. Но на малом экране все же были анимационные проекты, которые прошли через несколько сезонов и десятки серий, но ни разу не «просели» в сюжете или атмосфере.

Слагаемыми успеха являются хорошая команда сценаристов, визуальное качество и безграничная любовь и поддержка преданных фанатов. У этих пяти мультсериалов попадания по всем пунктам.

«Гравити Фолз», 8,9

Казалось бы, детское шоу, вдохновленное «Твин Пикс» и «Секретными материалами», обречено на провал. Однако «Гравити Фолз» сумел покорить и взрослых, и детей.

Алекс Хирш искусно сплел элементы научной фантастики, фэнтези и даже ужасов, создав один из самых загадочных семейных мультсериалов. С первых минут пилотной серии до умопомрачительного финала проект сохраняет идеальный баланс — он одновременно веселый, остроумный и невероятно атмосферный, с персонажами, которые надолго остаются в памяти.

Кадр из мультсериала «Гравити Фолз»

«Самурай Джек», 8,5

Культовый мультсериал «Самурай Джек» покорил зрителей гармоничным сочетанием захватывающего сюжета, глубоких персонажей и уникального визуального стиля. Изначально выходивший с 2001 по 2004 год, проект получил второе дыхание — в 2015 году вышел долгожданный пятый сезон.

Эпизоды-притчи с самостоятельными историями делали повествование разнообразным, а вечные темы борьбы светлых и темных сил, искупления и самопожертвения находили отклик у зрителей любого возраста.

Кадр из мультсериала «Самурай Джек»

«Бэтмен», 9,0

Анимационный мультсериал «Бэтмен» сознательно ориентировался на взрослую аудиторию. В нем поднимались серьезные темы, присутствовали сцены с огнестрельным оружием, а визуальная эстетика отсылала к фильмам нуар.

Большинство серий были освящены суперзлодеям, чьи характеры и трагические истории раскрывались с неожиданной глубиной. Проект кардинально повлиял на последующие экранизации комиксов, представив миру таких культовых персонажей, как Харли Квинн, и задав новые стандарты качества.

Кадр из мультсериала «Бэтмен»

«Аркейн», 9,0

«Аркейн» переносит зрителей во вселенную League of Legends. Сериал погружает в игровую реальность, органично объясняя ее законы и детально раскрывая персонажей.

Уникальность шоу — в гибридной анимации, где трехмерные модели сочетаются с ручной прорисовкой текстур. Взрослые темы классового неравенства, революции и морального выбора поднимаются через сложные характеры героев.

Кадр из мультсериала «Аркейн»

«Аватар: Легенда об Аанге», 9,3

Сила мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» — в актуальности поднимаемых проблем. Авторы смело критикуют социальные пороки: коррупцию, тоталитаризм и пропаганду. Феминистические темы воплощают воительницы Киоши, ломающие стереотипы, и Катара, борющаяся с предрассудками.

Особую глубину проекту придает проработка персонажей — они совершают ошибки, растут и признают слабости. Культурный пласт, основанный на традициях Китая, Японии и народов Севера, сочетается с органичным юмором и живыми диалогами между юными героями.

Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми.

Фото: Кадры из мультсериалов «Гравити Фолз», «Самурай Джек», «Бэтмен», «Аркейн», «Аватар: Легенда об Аанге»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
