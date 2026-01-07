Меню
У «Аватара 4» будет новый режиссер? Тоже Джеймс, но не Кэмерон — и это изменит всё на Пандоре

7 января 2026 11:50
Кадр из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»

Известный постановщик проявил интерес к франшизе.

Кажется у будущего «Аватара 4» будет очень интересная судьба. Ранее Джеймс Кэмерон уже высказывал намерения отойти от руководства следующими сиквелами, оставшись на позиции продюсера.

И интерес к посту режиссера франшизы высказал на днях Джеймс Ван. Правда если за дело возьмется именно он, то история Пандоры обретет черты «Заклятия» и «Пилы» — проектов, сделавших известными этого постановщика.

Кадр из фильма «Пила: Игра на выживание»

Джеймс Ван и «Аватар 4»

В свежем интервью Джеймс Ван прямо заявил о своей готовности. Если Джеймс Кэмерон действительно решит передать режиссёрские полномочия, Ван с радостью возглавит съёмки четвёртой части «Аватара».

Режиссёр подчеркнул, что давно хотел бы попробовать свои силы в создании столь масштабной фантастической саги.

«Если бы вы могли замолвить за меня словечко перед Джеймсом Кэмероном, я бы с огромным энтузиазмом взялся за это», — отметил он в беседе с журналистами.

«Аватар 4»

На данный момент будущее четвёртой части «Аватара» остаётся под вопросом. Джеймс Кэмерон не раз подчёркивал, что решение о съёмках зависит от успеха третьей части в прокате.

Также режиссёр рассматривает возможность остаться генеральным постановщиком, но переложить часть рутинной работы и съёмочных процессов на плечи своих проверенных помощников. Это позволило бы ему сфокусироваться на ключевых творческих решениях.

Третья часть франшизы под названием «Пламя и пепел» вышла в декабре 2025 года. Фильму потребовалось 18 дней, чтобы преодолеть планку в миллиард долларов сборов.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильмов «Пила: Игра на выживание» (2004), «Аватар 3: Пламя и пепел» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
