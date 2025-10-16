Меню
«Тысяча „нет“ и одно „да“»: новый сериал Крыжовникова напоминает лучшие турецкие мелодрамы, а еще «Дикого ангела»

16 октября 2025 13:17
«Тысяча „нет“ и одно „да“»

Южная страсть, свадебный хаос и одно «да», которое всё переворачивает.

Этой осенью на Wink вышел новый сериал по сценарию Жоры Крыжовникова «Тысяча „нет“ и одно „да“» — история о любви, упрямстве и случайностях, где из одной нелепой встречи рождается настоящая страсть.

Проект снят с тем самым южным размахом, где солнце, ревность и гордость переплетаются в пёструю мелодраму — словно турецкую, но по-русски.

Любовь, начавшаяся с конфликта

Главные герои — Оксана и Сергей. Она — скромная девушка из обычной семьи, он — самоуверенный мужчина, привыкший получать всё, чего захочет.

Их первая встреча на свадьбе сестры Оксаны превращается в цепочку комичных катастроф, где за шутками постепенно проступает притяжение.

Турецкий темперамент по-русски

Зрители не зря сравнивают российскую работу с турецкими сериалами. Здесь и пышные свадьбы, и вспышки ревности, и герои, которые не умеют молчать. Но без театральности — всё снято с лёгкой самоиронией.

Южные пейзажи, море, жара и музыка создают атмосферу праздника, за которой прячется настоящая драма.

Кто сделал сериал живым

Актёры играют искренне и с удовольствием. Оксана (Ксения Трейстер) — героиня, в которой соединяются мягкость и сила, а Сергей (Константин Белошапка) — обаятельный ловелас, которому хочется верить.

Их диалоги звучат естественно, без надрыва, а химия между ними делает сериал по-настоящему тёплым. Проект уже вовсю сравнивают с «Диким ангелом».

Свет, цвет и эмоции

Визуально проект — чистое удовольствие: солнце, блеск моря, яркие костюмы, музыка. Сериал не обещает откровений, но даёт зрителю то, чего порой не хватает в отечественных мелодрамах, — живое чувство.

«Тысяча „нет“ и одно „да“» — это история о том, как одно слово может изменить жизнь, если сказать его вовремя.

Источник: thegirl.ru

Также прочитайте: 3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT

Фото: Кадр из сериала «Тысяча „нет“ и одно „да“»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
