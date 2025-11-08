Меню
«"Твин Пикс" на минималках»: этот сериал за 3 недели собрал 63 000 000 просмотров — «В глуши» рекомендуют к просмотру 91% зрителей

8 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «В глуши»

Понравится и мужчинам, и женщинам, пишут в Сети люди.

Пока этой осенью все обсуждали готические платья Уэнсдэй Аддамс, на Netflix произошла тихая революция. Драма «В глуши» без громкой рекламы и тикток-хайпа собрала 63 000 000 просмотров всего за три недели.

Проект, изначально задуманный как мини-сериал, получил срочное продление — именно так стриминги реагируют на настоящие хиты.

Почему зрители полюбили простую историю

Сюжет начинается с загадочной гибели молодой альпинистки в национальном парке Йосемити. Расследование ведет необычный дуэт: опытный, но замкнутый агент Кайл Тернер (Эрик Бана) и начинающий рейнджер Найя Васкес (Лили Сантьяго), переехавшая из Лос-Анджелеса, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Их отношения изначально строятся на классическом противостоянии циника и идеалиста, но постепенно превращаются в крепкий тандем, вызывающий искреннюю симпатию зрителей.

«Многосерийный фильм "В глуши" посмотрела с удовольствием. На мой взгляд, понравится и мужчинам, и женщинам. Это сериал-расследование, где главный герой борется со своими призраками и потихоньку распутывает клубок загадок. Мне очень понравился главный герой в исполнении актера Эрика Бана — симпатичный, не юный, харизматичный и сильный мужчина, с особым обаянием, но и с грустью и надломом. "Твин Пикс" на минималках», — пишут в Сети зрители.

Критики и зрители особенно отмечают два неоспоримых достоинства сериала:

  • Захватывающие дух виды национального парка, которые становятся полноценным «персонажем» шоу.
  • Глубокую игру Эрика Баны, который смог наполнить образ угрюмого инспектора сложной внутренней драмой.

Что не понравилось зрителям

Главные претензии касаются предсказуемости сюжета. Многие зрители легко угадывают разгадку и ключевые повороты задолго до финала.

Некоторые диалоги, особенно пафосные высказывания главного героя о природе, называют излишне пафосными и устаревшими. Также сериал упрекают в недостаточной проработке второстепенных женских персонажей.

Секрет успеха простой формулы

«В глуши» доказал важную истину: иногда зрителям важнее не модные тренды и вирусные кампании, а качественное исполнение и душевность. Удачное сочетание харизматичных актеров, красивых пейзажей и надежной, пусть и не самой оригинальной, детективной интриги оказалось сильнее раскрученных проектов.

Этот тихий успех напоминает индустрии, что настоящие хиты часто рождаются там, где их меньше всего ждут.

Фото: Кадр из сериала «В глуши»
Екатерина Адамова
