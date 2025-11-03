Меню
Хочется остроты? Вот три свежих триллера с такими сюжетами, что угадывать финал бесполезно

3 ноября 2025 19:06
Кадр из фильма «Подыграй», «Секретный агент», «Шепот в стене» (2025)

Неожиданные идеи, новое поколение режиссёров и истории, которые остаются в памяти.

В подборку вошли три свежих картины — «Подыграй» (2025), «Тайный агент» (2025) и «Шепот в стене» (2025). Их объединяет одно: ставка на оригинальный сюжет вместо бюджета. Здесь нет суперзвёзд, зато каждая история развивается так, что зрителю приходится думать вместе с героями.

«Подыграй» (Play Along / World Without End)

Очнувшаяся 17-летняя Скайлар оказывается привязанной к стулу напротив неизвстного человека. Он открыто говорит, что собирается сыграть с ней в опасную игру.

Его лицо не скрыто, правила он диктует сам, и единственный шанс девушки — попытаться просчитать его логику быстрее, чем он просчитает её.

Триллер концентрируется на диалоге заложницы и похитителя и превращается в цепкую дуэль характеров, где главное — кто сделает первый верный ход.

«Секретный агент» (O Agente Secreto / The Secret Agent)

Действие фильма переносит зрителей в 1977-й, когда Бразилия живёт под диктатурой. Марсело, участник подполья, скрывается в Ресифи, но шум карнавальной недели не помогает спрятаться.

Здесь каждая встреча может оказаться ловушкой, а сосед — наблюдателем режима. Призёр Каннского фестиваля, фильм строится на постоянном ощущении слежки и тщательно выстроенной атмосфере политического давления.

«Шепот в стене» (Whispers in the Walls)

Основанный на реальных событиях триллер рассказывает о семье, поселившейся в викторианском особняке. Сэди слышит шорохи в стенах, а в местной школе узнаёт о проклятии семьи Крейнов.

Жанр здесь работает через бытовую тревогу: дом, купленный по слишком низкой цене, быстро превращается в источник угрозы, а тайна прошлых жильцов начинает давить на всех, кто оказался внутри его стен.

По материалам дзен-канала КИНОМАНЬЯК

Фото: Кадр из фильма «Подыграй», «Секретный агент», «Шепот в стене» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
