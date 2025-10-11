Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире

Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире

11 октября 2025 17:38
Кадр из аниме «Атака титанов»

Для тех, кто считает, что уже посмотрел все на свете.

Когда-то аниме считали «мультиками для подростков». Но с тех пор многое изменилось — сегодня это огромная индустрия с сюжетами, которые не уступают лучшим сериалам и фильмам. Если вы до сих пор обходили жанр стороной, самое время исправить это. Мы собрали восемь аниме, которые способны влюбить в японскую анимацию даже скептиков.

«Истребитель демонов» (Demon Slayer)

Добрый мальчик Танджиро теряет всю семью после нападения демонов. Единственная выжившая сестра превращается в полудемона, и ради её спасения он становится охотником. История о любви и выносливости, рассказанная через потрясающую анимацию и эпические сражения.

«Ковбой Бибоп» (Cowboy Bebop)

Классика 1990-х, которую до сих пор называют идеальным аниме для новичков. Будущее, охотники за головами, немного нуара и много джаза. Герои — как старые друзья, а философские диалоги заставляют забыть, что перед вами мультфильм.

«Магическая битва» (Jujutsu Kaisen)

Школьник проглатывает артефакт с проклятием и становится носителем древнего демона. Теперь он учится магии и сражается с чудовищами. Энергия, драйв и невероятная визуальная мощь — именно с этого аниме началась новая волна популярности жанра.

«Стальной алхимик: Братство» (Fullmetal Alchemist: Brotherhood)

Братья Элрики нарушили закон алхимии, чтобы вернуть мать, и поплатились телами. Их путь — это философская притча о вине, долге и поиске истины. Атмосфера стимпанка и глубокие моральные темы делают сериал настоящей легендой.

«Атака титанов» (Attack on Titan)

Мир, в котором люди живут за стенами, спасаясь от гигантов-людоедов. Сюжет развивается стремительно, превращаясь из боевика в мощную антиутопию. Это история не только о выживании, но и о том, что такое свобода и насколько она страшна.

«Наруто: Ураганные хроники» (Naruto: Shippuden)

История мальчишки, который мечтает стать сильнейшим ниндзя. 500 серий — и ни одной лишней. Здесь всё: дружба, предательство, вера в себя и настоящая школа взросления.

«Невероятные приключения ДжоДжо» (JoJo’s Bizarre Adventure)

Феерия стиля и безумия. Каждое поколение семьи Джостаров сражается со злом — и делает это с неповторимым шармом. Сериал не похож ни на одно другое аниме, и в этом его прелесть.

«Врата Штейна» (Steins;Gate)

Группа студентов случайно изобретает способ отправлять сообщения в прошлое. Но каждое изменение времени приводит к трагедии. Один из самых умных и эмоциональных сериалов о выборе и цене прогресса.

С чего начать

Новичкам — «Истребителя демонов» или «Ковбоя Бибопа». Любителям психологии — «Врата Штейна». А если хочется эпоса и долгого погружения — выбирайте «Атаку титанов» или «Наруто». Аниме — это не жанр. Это состояние, в которое хочется возвращаться снова.

Ранее мы писали: Придется ждать годами? Создатели «Истребителя демонов» пролили свет на даты выхода 2 и 3 частей трилогии.

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России Читать дальше 11 октября 2025
Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Читать дальше 11 октября 2025
Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус Читать дальше 11 октября 2025
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист Читать дальше 9 октября 2025
Даже в 16 такое не всем можно смотреть: 4 мультика, которые детям не стоит показывать — №1 от студии Миядзаки Даже в 16 такое не всем можно смотреть: 4 мультика, которые детям не стоит показывать — №1 от студии Миядзаки Читать дальше 8 октября 2025
5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет 5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет Читать дальше 8 октября 2025
На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми Читать дальше 8 октября 2025
От «Крестного отца» до «Любви по правилам и без»: 7 фильмов с Дайан Китон, которые стоит пересмотреть сегодня От «Крестного отца» до «Любви по правилам и без»: 7 фильмов с Дайан Китон, которые стоит пересмотреть сегодня Читать дальше 12 октября 2025
Пока Netflix гордился своими «Очень странными делами», эти 3 аниме сделали историю еще лучше: даже круче американского хита Пока Netflix гордился своими «Очень странными делами», эти 3 аниме сделали историю еще лучше: даже круче американского хита Читать дальше 12 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше