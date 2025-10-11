Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире

Для тех, кто считает, что уже посмотрел все на свете.

Когда-то аниме считали «мультиками для подростков». Но с тех пор многое изменилось — сегодня это огромная индустрия с сюжетами, которые не уступают лучшим сериалам и фильмам. Если вы до сих пор обходили жанр стороной, самое время исправить это. Мы собрали восемь аниме, которые способны влюбить в японскую анимацию даже скептиков.

«Истребитель демонов» (Demon Slayer)

Добрый мальчик Танджиро теряет всю семью после нападения демонов. Единственная выжившая сестра превращается в полудемона, и ради её спасения он становится охотником. История о любви и выносливости, рассказанная через потрясающую анимацию и эпические сражения.

«Ковбой Бибоп» (Cowboy Bebop)

Классика 1990-х, которую до сих пор называют идеальным аниме для новичков. Будущее, охотники за головами, немного нуара и много джаза. Герои — как старые друзья, а философские диалоги заставляют забыть, что перед вами мультфильм.

«Магическая битва» (Jujutsu Kaisen)

Школьник проглатывает артефакт с проклятием и становится носителем древнего демона. Теперь он учится магии и сражается с чудовищами. Энергия, драйв и невероятная визуальная мощь — именно с этого аниме началась новая волна популярности жанра.

«Стальной алхимик: Братство» (Fullmetal Alchemist: Brotherhood)

Братья Элрики нарушили закон алхимии, чтобы вернуть мать, и поплатились телами. Их путь — это философская притча о вине, долге и поиске истины. Атмосфера стимпанка и глубокие моральные темы делают сериал настоящей легендой.

«Атака титанов» (Attack on Titan)

Мир, в котором люди живут за стенами, спасаясь от гигантов-людоедов. Сюжет развивается стремительно, превращаясь из боевика в мощную антиутопию. Это история не только о выживании, но и о том, что такое свобода и насколько она страшна.

«Наруто: Ураганные хроники» (Naruto: Shippuden)

История мальчишки, который мечтает стать сильнейшим ниндзя. 500 серий — и ни одной лишней. Здесь всё: дружба, предательство, вера в себя и настоящая школа взросления.

«Невероятные приключения ДжоДжо» (JoJo’s Bizarre Adventure)

Феерия стиля и безумия. Каждое поколение семьи Джостаров сражается со злом — и делает это с неповторимым шармом. Сериал не похож ни на одно другое аниме, и в этом его прелесть.

«Врата Штейна» (Steins;Gate)

Группа студентов случайно изобретает способ отправлять сообщения в прошлое. Но каждое изменение времени приводит к трагедии. Один из самых умных и эмоциональных сериалов о выборе и цене прогресса.

С чего начать

Новичкам — «Истребителя демонов» или «Ковбоя Бибопа». Любителям психологии — «Врата Штейна». А если хочется эпоса и долгого погружения — выбирайте «Атаку титанов» или «Наруто». Аниме — это не жанр. Это состояние, в которое хочется возвращаться снова.

