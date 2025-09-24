Меню
Придется ждать годами? Создатели «Истребителя демонов» пролили свет на даты выхода 2 и 3 частей трилогии

24 сентября 2025 17:09
Кадр из фильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

Первая часть произвела настоящий фурор.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» оказался настоящим прорывом. Первый фильм трилогии не только сорвал аплодисменты зрителей, но и переписал историю аниме-проката.

Уже за первый уик-энд он собрал 70 миллионов долларов в Северной Америке, а позже превысил отметку в 104 миллиона, обогнав легендарного «Покемона».

Это не просто цифры — это доказательство того, что франшиза стала глобальным феноменом, а зрители готовы возвращаться в кинотеатры по нескольку раз. Но когда выйдут остальные части трилогии?

Планы на продолжение

Глава Crunchyroll Рахул Пурини признался в интервью Hollywood Reporter: точных дат пока нет, но «срочность есть». Компания работает с Aniplex и Ufotable в режиме «все силы на борт».

По данным инсайдеров, студия сумела оптимизировать производство: то, на что раньше могли уйти годы, теперь реализуется быстрее благодаря новым технологиям 3D-рендеринга и расширению команды.

Фанаты уже строят прогнозы: если темпы сохранятся, следующие части трилогии могут выйти в 2027 и 2029 годах.

Почему именно трилогия

Решение разделить арку «Бесконечной крепости» на три фильма было принято ещё во времена «Бесконечного поезда». Продюсеры понимали: финал манги слишком масштабен, чтобы умещаться в один фильм. Изменяющаяся архитектура замка, десятки героев и схватки с Лунами — всё это требует экранного размаха.

Гарантия качества

Crunchyroll заверяет: ставка сделана не только на скорость, но и на качество.

«Фильмы будут такими же потрясающими, если не лучше», — пообещал Пурини.

Учитывая опыт Ufotable, зрители вправе ждать той же филигранной анимации и поединков, которые становятся культурными мемами уже на следующий день после премьеры.

Чего ждать зрителям

Вторая и третья части «Бесконечного замка» должны показать самые напряжённые битвы всей саги: противостояние Хашир с Высшими Лунами, финальный поединок с Музаном и трансформацию героев. Если первый фильм стал лишь прологом, то впереди — настоящая буря.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
