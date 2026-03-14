Турки могут удивлять, однозначно ставлю галочку на просмотр: почему стоит посмотреть сериал «Дурнушка» даже любителям детективов

14 марта 2026 13:46
Кадр из сериал «Дурнушка»

Такое точно не пропущу.

Сериал «Дурнушка» — это увлекательная и трогательная история, которая обязательно привлечет внимание зрителей. Проект рассказывает о жизни Мерьем, девушке, которая в детстве потеряла свою маму и нашла временный дом у тетушки Дженнет. Там она впервые влюбляется в сына тетушки Кадира, который в подростковом возрасте решает сбежать из дома, чтобы найти свое место в мире и обеспечить свою семью.

Сюжет начинается с возвращения Кадира после многих лет отсутствия. Тут и идет своего рода детективная лента. Мерьем испытывает радость и удивление от его возвращения, но также и любопытство по поводу его неожиданного предложения. Эта динамика отношений, полная эмоций и неожиданных поворотов, заставит зрителей переживать за судьбы героев. Уже становится интересно, почему мужчины не было рядом и что же там произошло!

Сериал «Дурнушка» был создан режиссером Бурджу Алптекин, прославившимся благодаря таким проектам, как «Зимородок» и «Сердцебиение», и сценаристом Инджи Озлем Хекимоглу, известной своими работами в «Любовь, разум, месть». Ребята вложили в этот проект свои лучшие идеи и креативные подходы.

Кроме того, в сериале участвуют яркие актеры, включая Дерью Пынар Ак, Чаглара Эртугрула и Четина Текиндора, что добавляет дополнительную ценность и интерес к проекту. Съемки проходили в живописных местах Адане и Стамбуле, что создает атмосферу, способную погрузить зрителей в мир главных героев.

Несмотря на то, что премьеру сериала перенесли на 2026 год, ожидание только подогревает интерес к этому проекту. «Дурнушка» обещает стать настоящим хитом, наполненным драмой, детективом, романтикой и глубокими человеческими переживаниями, которые заставят зрителей задуматься о любви, потере и поиске своего места в жизни.

Фото: Кадр из сериал «Дурнушка»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
«Работать в таком состоянии было невозможно»: Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из «Великолепного века» — жалеет до сих пор «Работать в таком состоянии было невозможно»: Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из «Великолепного века» — жалеет до сих пор Читать дальше 17 марта 2026
Вонзил нож в спину, хотя очень любил: как Джихангир предал Мустафу ради Хюррем Вонзил нож в спину, хотя очень любил: как Джихангир предал Мустафу ради Хюррем Читать дальше 17 марта 2026
Любимый десерт Хюррем скрыли в «Великолепном веке»: поварам пришлось готовить по 300 порций в день Любимый десерт Хюррем скрыли в «Великолепном веке»: поварам пришлось готовить по 300 порций в день Читать дальше 17 марта 2026
В «Великолепном веке» все застолья выдумали: в реальных турецких гаремах эти продукты наложницы даже не видели В «Великолепном веке» все застолья выдумали: в реальных турецких гаремах эти продукты наложницы даже не видели Читать дальше 16 марта 2026
Последнюю волю Хюррем так и не смогли исполнить: куда исчезло кольцо хасеки Последнюю волю Хюррем так и не смогли исполнить: куда исчезло кольцо хасеки Читать дальше 16 марта 2026
Мог ли Мустафа выжить после казни по приказу отца: это — одна из главных загадок «Великолепного века» Мог ли Мустафа выжить после казни по приказу отца: это — одна из главных загадок «Великолепного века» Читать дальше 15 марта 2026
Есть истинная причина: почему Хюррем хотела мира и дружбы с Мустафой на самом деле Есть истинная причина: почему Хюррем хотела мира и дружбы с Мустафой на самом деле Читать дальше 14 марта 2026
«Вот бесстыжий!»: какие именно ошибки погубили Ибрагима в глазах султана Сулеймана — все могло сложиться иначе «Вот бесстыжий!»: какие именно ошибки погубили Ибрагима в глазах султана Сулеймана — все могло сложиться иначе Читать дальше 14 марта 2026
Не устоял даже султан: что сказала Хюррем, чтобы навсегда влюбить в себя Сулеймана Не устоял даже султан: что сказала Хюррем, чтобы навсегда влюбить в себя Сулеймана Читать дальше 13 марта 2026
