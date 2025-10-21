Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»

Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»

21 октября 2025 17:38
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Но один вариант кажется совершенно неподходящим.

Казалось бы, что может быть проще — домик в лесу, где живут герои мультфильма «Маша и Медведь». Но если присмотреться внимательнее к деталям, становится ясно: создатели явно подбросили фанатам головоломку. Место, где разворачиваются события, до сих пор вызывает споры — от субтропического юга до засневшего севера.

Версия первая: Сочи — не наш климат

В серии «Звезда с неба» герои возвращаются домой на снегоходе и приземляются в живописном месте с пальмами и морем. По всем признакам — это Сочи.

Но уже через несколько серий зрители снова видят сугробы, ельники и зимние просторы. Логика подсказывает: южный курорт отпадает. У медведя явно северный мох под лапами, а не южный песок.

Версия вторая: Тюмень и село Чикча

Самое весомое доказательство — почтовый индекс на письме из серии «Подкидыш». Если вбить цифры в поиск, выходит село Чикча, Тюменская область.

Это уже больше похоже на правду: рядом тайга, железная дорога и климат, который идеально совпадает с пейзажами мультфильма. К тому же, маршрут Москва–Пекин, упомянутый в одной из серий, действительно проходит неподалёку.

Версия третья: Коми — северное убежище

В серии «Из Англии с любовью» на карте мелькает ещё одно место — Ухта, республика Коми. Это север, леса, морозы — всё сходится. Но в отличие от Тюмени, Коми не фигурирует в других эпизодах, а потому, возможно, это просто пасхалка от художников.

Что решили фанаты

Фанаты мультфильма пришли к выводу: Маша и Медведь живут где-то между Тюменью и Ухтой, в воображаемом уголке русской тайги, собравшем в себе всё, что зрители любят в «настоящей» России — лес, снег, речку и поезд, идущий мимо.

Так что если кто-то скажет, что дом Маши находится в Сочи — не верьте. Всё гораздо глубже. Домик Маши и Медведя — где-то посреди России, в тех местах, где пахнет хвойной смолой, слышен стук колёс поезда и где в любой момент может забежать девочка в розовом сарафане с криком: «Мишаааа!»

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось Читать дальше 18 октября 2025
Если надоело смотреть серии «Маши и Медведя» по кругу, включайте эти 4 спин-оффа: те же герои, только в новом амплуа Если надоело смотреть серии «Маши и Медведя» по кругу, включайте эти 4 спин-оффа: те же герои, только в новом амплуа Читать дальше 20 октября 2025
В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая Читать дальше 22 октября 2025
Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился Читать дальше 22 октября 2025
Не могли оторваться от «Бара "Один звонок"»? Вот еще 3 похожих сериала, которые сработают как прием у психолога Не могли оторваться от «Бара "Один звонок"»? Вот еще 3 похожих сериала, которые сработают как прием у психолога Читать дальше 22 октября 2025
Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Читать дальше 21 октября 2025
Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском» Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском» Читать дальше 21 октября 2025
«Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия «Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия Читать дальше 21 октября 2025
Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Читать дальше 21 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше