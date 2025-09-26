Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен

Меню
26 сентября 2025 13:17
Кадр из фильма «Рыбалка для миллионера» (2025), «Девочка-коза» (2025), «Роковая страсть. Зильт» (2025)

Небанальные драмы со своей особенной атмосферой и сильными героями.

В сентябре вышли три драмы, которые явно достойны зрительского внимания. В одной из них играет Майкл Дуглас — и его актёрская работа стала одной из самых заметных в нынешнем сезоне.

Эти премьеры из США, Испании и Германии объединяет одно: каждая рассказывает о боли, взрослении и поиске выхода из самых непростых ситуаций.

«Рыбалка для миллионера» (2025)

Режиссёр Роберто Снейдер экранизировал роман Боба Рича и доверил главную роль Майклу Дугласу.

Его герой Уильям Маккей — бывший топ-менеджер, потерявший всё из-за предательства друга.

Спустя годы он находит спасение в рыбалке и неожиданно получает шанс наладить отношения с внуком.

Дуглас блистает: зрители отмечают, что он буквально вытягивает картину на новый уровень.

На IMDb фильм стартовал с оценки 7,1, а критики называют это одной из самых проникновенных ролей актёра за последние годы.

«Девочка-коза» (2025)

Испанская постановка Аны Асенсио переносит зрителей в Мадрид 1988 года. Восьмилетняя Елена теряет бабушку, готовится к первому причастию и знакомится с девочкой-цыганкой, которая ломает её представления о мире.

Картина о хрупкости детства и неизбежности взросления впервые была показана на Малагском кинофестивале и получила там положительные отклики критиков.

«Роковая страсть. Зильт» (2025)

Немецкая драма Элмара Фишера сочетает романтику и трагичность. Полицейская Нина Рихтер стала знаменитой после спасения ребёнка, но вина за смерть другого не даёт ей покоя.

Отпуск на острове Зильт превращается в испытание: случайное знакомство пробуждает в ней чувства, против которых она бессильна.

Фильм Страна Режиссёр Главные роли Жанр
Рыбалка для миллионера (2025) США Роберто Снейдер Майкл Дуглас, Дэвид Морс Драма
Девочка-коза (2025) Испания, Румыния Ана Асенсио Ана Асенсио, Алессандра Гонсалес Драма
Роковая страсть. Зильт (2025) Германия Элмар Фишер Корнелия Грешель, Франц Динда Романтическая драма

Также прочитайте: Если нужен идеальный сериал для вечера — выбирайте один из этих: Энистон, Уизерспун и другие здесь прекрасны

Фото: Кадр из фильма «Рыбалка для миллионера» (2025), «Девочка-коза» (2025), «Роковая страсть. Зильт» (2025)
Анна Адамайтес
