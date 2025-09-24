Если нужен идеальный сериал для вечера — выбирайте один из этих: Энистон, Уизерспун и другие здесь прекрасны

Картины, которые превращают кинопросмотр в событие.

Порой хочется забыть обо всем и просто включить сериал, который не отпускает до финальных титров.

В этой подборке именно такие проекты — они цепляют интригами, драмами и мощной актерской игрой.

«Утреннее шоу» (2019–…)

Драма о закулисье телевидения с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун сразу стала громким событием.

История ведущей Алекс Леви и её новой соведущей Бредли Джексон превращается в схватку за место в эфире и за право говорить правду.

Скандалы, расследования и внутренняя политика канала подаются с напряжением триллера.

«Нормальные люди» (2020)

Экранизация романа Салли Руни рассказывает о подростковой любви Коннела и Марианны, которая перерастает в долгую и болезненную историю взросления.

Ирландская драма поражает честностью и тонкостью, а игра актеров делает сериал настоящим откровением для зрителей.

«НольНольНоль» (2019)

Криминальный триллер, охватывающий Италию, США и Мексику, показывает, как выглядит мир наркотрафика без прикрас.

Здесь предают родных, рушат кланы и ведут сделки, от которых зависит судьба континентов. Каждый эпизод напряжен до предела и держит зрителя в постоянном напряжении.

«В пустыне смерти» (2015–2019)

Зрелищный боевик в антураже постапокалипсиса. Семь баронов делят между собой земли, где процветает жестокость, но настоящий центр внимания — воин Санни и мальчик с опасным даром.

Великолепные постановки боевых сцен сделали сериал культовым среди любителей динамики.

Сериал Годы Жанр КиноПоиск IMDb Утреннее шоу 2019–… Драма 7,7 8,1 Нормальные люди 2020 Драма, мелодрама 7,6 8,4 НольНольНоль 2019 Криминал, драма, триллер 7,6 8,1 В пустыне смерти 2015–2019 Боевик, приключения, драма 7,7 7,9

