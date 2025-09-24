Если нужен идеальный сериал для вечера — выбирайте один из этих: Энистон, Уизерспун и другие здесь прекрасны

Порой хочется забыть обо всем и просто включить сериал, который не отпускает до финальных титров.
В этой подборке именно такие проекты — они цепляют интригами, драмами и мощной актерской игрой.
«Утреннее шоу» (2019–…)
Драма о закулисье телевидения с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун сразу стала громким событием.
История ведущей Алекс Леви и её новой соведущей Бредли Джексон превращается в схватку за место в эфире и за право говорить правду.
Скандалы, расследования и внутренняя политика канала подаются с напряжением триллера.
«Нормальные люди» (2020)
Экранизация романа Салли Руни рассказывает о подростковой любви Коннела и Марианны, которая перерастает в долгую и болезненную историю взросления.
Ирландская драма поражает честностью и тонкостью, а игра актеров делает сериал настоящим откровением для зрителей.
«НольНольНоль» (2019)
Криминальный триллер, охватывающий Италию, США и Мексику, показывает, как выглядит мир наркотрафика без прикрас.
Здесь предают родных, рушат кланы и ведут сделки, от которых зависит судьба континентов. Каждый эпизод напряжен до предела и держит зрителя в постоянном напряжении.
«В пустыне смерти» (2015–2019)
Зрелищный боевик в антураже постапокалипсиса. Семь баронов делят между собой земли, где процветает жестокость, но настоящий центр внимания — воин Санни и мальчик с опасным даром.
Великолепные постановки боевых сцен сделали сериал культовым среди любителей динамики.
|Сериал
|Годы
|Жанр
|КиноПоиск
|IMDb
|Утреннее шоу
|2019–…
|Драма
|7,7
|8,1
|Нормальные люди
|2020
|Драма, мелодрама
|7,6
|8,4
|НольНольНоль
|2019
|Криминал, драма, триллер
|7,6
|8,1
|В пустыне смерти
|2015–2019
|Боевик, приключения, драма
|7,7
|7,9
Также прочитайте: Эти 5 фантастических сериалов не знают, что такое «проходной эпизод»: не сможете оторваться ни на минуту