Три раза, когда вселенные «Джона Уика» и «Игры престолов» схлопнулись: эти актеры есть и там, и тут

Франшизы «Игра престолов» и «Джон Уик» кажутся совершенно разными — одна про борьбу за Железный трон, другая про мир наемных убийц. Но у них есть неожиданная точка пересечения: актеры. Несколько звезд Вестероса успели отметиться в жестокой вселенной Джона Уика, и некоторые роли оказались особенно запоминающимися.

Альфи Аллен — от Теона к главному виновнику мести

Поклонники «Игры престолов» помнят Альфи Аллена как Теона Грейджоя — персонажа с одной из самых трагичных арок в сериале. Но в первом «Джоне Уике» актер предстал в совершенно другом образе.

Он сыграл Иосифа Тарасова — самоуверенного гангстера, который запускает всю историю, убив собаку Джона и угнав его машину. В отличие от Теона, у Иосифа не было шанса на искупление, и именно эта роль помогла задать тон всей франшизе.

Иэн Макшейн — мудрый наставник с темным прошлым

Иэн Макшейн появился в «Игре престолов» всего на один эпизод, но его брат Рэй запомнился зрителям как человек, отказавшийся от насилия и пытавшийся начать новую жизнь.

Во вселенной «Джона Уика» актер получил куда более масштабную роль — управляющего отелем «Континенталь» Уинстона. Этот герой одновременно союзник и строгий судья Джона, готовый помогать ему, но всегда ставящий правила выше дружбы.

Джером Флинн — любимец фанатов в неожиданном камео

Бронн из «Игры престолов» давно считается любимцем зрителей — хитрый, обаятельный и всегда действующий в своих интересах. Именно эта энергия помогла Джерому Флинну органично вписаться в мир наемных убийц.

В «Джоне Уике 3» он сыграл Берраду — влиятельного члена Высокого стола. Его конфликт с героями быстро перерастает в масштабную перестрелку, а короткое появление актера мгновенно добавляет сцене напряжения.

