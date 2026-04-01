Предсказание из «Терминатора 2» вот-вот сбудется: что ждет человечество к концу 2020-х (по версии кино)

1 апреля 2026 09:54
Кадры из фильмов «Дитя человеческое», «РобоКоп», «Терминатор 2: Судный день»

Эти картины довольно мрачно описывали будущее.  

В мире научной фантастики ленты, устремлённые в завтрашний день, — явление привычное. Подобные фильмы часто переполнены гипотезами, которые поначалу выглядят совершенно фантастическими. Но время неумолимо идёт, и отдельные прогнозы внезапно сбываются, становясь частью нашей повседневности.

Мы подобрали несколько кинопредсказаний, чтобы прикинуть, какие события могут ожидать человечество в обозримом будущем — если, конечно, доверять фантазии режиссёров.

«Дитя человеческое», 2027 год

Альфонсо Куарон создал мрачную картину грядущего: цивилизация оказывается на грани исчезновения из-за пандемии тотального бесплодия. Уже почти два десятилетия на планете не рождается ни одного ребёнка.

Главный герой, выступающий в роли охранника молодой беженки, неожиданно узнаёт, что девушка беременна. Ребёнок, которого она вынашивает, становится последней надеждой для всего живого на Земле.

К счастью, в реальном мире, при всех существующих демографических трудностях, к 2027 году ничего подобного, разумеется, не случится.

Кадр из фильма «Дитя человеческое»

«РобоКоп», 2028 год

В одноимённом ремейке убитого полицейского превращают в киборга именно в 2028 году. В новом обличье главный герой вершит месть над своими убийцами, однако неизбежно встаёт вопрос: кто же на самом деле контролирует механизированного стража порядка?

Как бы невероятно это ни звучало, в Дубае уже приступили к испытаниям андроидов-полицейских. Местные власти планируют внедрить их в систему правопорядка через 4 года.

Кадр из фильма «РобоКоп»

«Терминатор 2: Судный день», 2029 год

Вселенная, созданная Джеймсом Кэмероном, наглядно демонстрирует, чем может обернуться бесконтрольная эволюция искусственного интеллекта. Машины восстают против людей, и пик этого конфликта приходится как раз на 2029 год.

Именно в этот временной точке Скайнет отправляет терминатора Т-1000 в прошлое, чтобы уничтожить Джона Коннора. Однако, как неоднократно показывала история киборга-защитника, даже бездушные механизмы способны осознать хрупкость и важность человеческой жизни.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
Фото: Кадры из фильмов «Дитя человеческое» (2006), «РобоКоп» (2014), «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
