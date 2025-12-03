Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле

Для тех, кто запутался в преступниках и расследованиях.

Сколько сезонов у «Метода» на самом деле? Вокруг сериала ходит столько мифов, что зрители порой путаются — то ли два, то ли три. А ведь ответ давно лежит на поверхности, просто прячется за интригой, которую создатели тянули годами.

Три главы одной тёмной истории

«Метод» разросся до трёх сезонов. Первый вышел ещё в 2015-м и сразу сделал Родиона Меглина телевизионной легендой. Второй появился только в 2021-м, подтвердив: формула работает. А дальше наступила тишина — ровно до момента, когда объявили премьеру продолжения.

Что изменилось в новом этапе

Третий сезон стал почти перезапуском. В нём Меглин возглавляет группу из преступников со специфическими навыками — от взлома до гипноза. Юрий Быков снова в режиссёрском кресле, а атмосфера возвращается к той самой первородной мрачности, где каждое решение — как выстрел.

Он состоит из восьми серий, которые разделили на две волны: первая — 20 ноября, финальный блок выйдет — 18 декабря.

Почему смотреть стоит

Без грима, без пафоса — только Хабенский, татуировки и ощущение, что герой давно перешёл грань. Рядом — убийца, который охотится на убийц, и команда, где каждый опаснее другого. Это «Метод» в новой форме, но с тем же острым нервом.

Так что итог простой: у «Метода» три сезона, и третий точно скажет своё последнее слово.

