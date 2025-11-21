Меню
Киноафиша Статьи Что общего между Кологривым и Женей Зверем из 3 сезона «Метода»: куда меньше, чем кажется на первый взгляд

21 ноября 2025 13:17
Кадр из сериала «Метод»

Актер честно высказался о своем персонаже.

Третий сезон «Метода» уже в эфире — более мрачный, густой и удивительно живой. На фоне возвращения Меглина и расширенной географии вселенной особенно заметен новый персонаж: Женя Зверь в исполнении Никиты Кологривого. И, как признаётся сам актёр, его отношение к этому дикому трикстеру оказалось куда глубже, чем кажется на экране.

«Он двигатель команды». Как Кологривый видит своего героя

Кологривый называет Зверя трикстером — человеком, который меняет правила прямо во время игры. В кадре это заметно: Зверь не ждёт, не размышляет до бесконечности, он ломает паузы и подталкивает всех вперёд.

«Мой герой Женя Зверь, например, трикстер. Он заставляет всех остальных героев действовать, он двигатель команды. Считаю, что это такой очень хороший образ современного дикого парня», — говорит актёр.

Что их связывает — и что разделяет

Несмотря на внутреннюю энергию персонажа, воплощать его было непросто. В отличие от Зверя, которому ближе инстинкт, чем разум, сам Кологривый — человек гораздо мягче и осторожнее. Он прямо признаётся: жестокость героя ему чужда, а одиночество Зверя — состояние, в котором он не хотел бы жить.

И всё же актёр находит точку соприкосновения: ироничное отношение к жизни.

«Трикстер воспринимает всё как приключение, а не как беду. Мы с Юрием Быковым сразу сошлись в таком видении», — объясняет он.

Именно эта лёгкая ирония делает Зверя не монстром, а живым человеком, пусть и странным, резким, непредсказуемым. И это чувствуется в сериале: Зверь Кологривого стал не просто второстепенным персонажем, а живой нервной системой сезона — тем самым «диким парнем», без которого новый «Метод» был бы куда менее опасным и куда менее чарующим.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
