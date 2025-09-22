Пил, несмотря на рождение ребенка и проблемы с сердцем: как «Улица разбитых фонарей» чуть не стала роковой для майора Соловца

Сериал «Улицы разбитых фонарей» стал настоящим телевизионным хитом 90-х, а его актёры мгновенно проснулись знаменитыми. Но вместе со славой в их жизни появились и серьёзные испытания.

На себе это в полной мере почувствовал Александр Половцев, который сыграл майора милиции Олега Соловца. Сдержанный и осторожный на экране актер в реальности оказался заложником алкогольной зависимости и едва не лишился всего.

Александр Половцев в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Александр Половцев попал в сериал «Улицы разбитых фонарей» ещё в 1997 году. Его майор Соловец мгновенно стал народным любимцем, хотя сама роль со временем превратилась для актёра в своеобразную клетку.

Половцев отмечал уникальность формата: каждый эпизод снимался по новому сценарию, часто с другим режиссёром и актёрами.

«Мы пытались показать, что менты — нормальные люди, и слово это совсем не ругательное. Оно зазвучало иначе, во многом благодаря нам», — признавался артист, подчёркивая, что до сих пор не может до конца объяснить феноменальный успех сериала.

Александр Половцев о славе

Актер признался, что тяга к алкоголю проснулась вместе с популярностью. Многочисленные творческие встречи в городах неизменно сопровождались гостеприимными предложениями «выпить чаю». Со временем ежедневные возлияния переросли в серьёзную зависимость.

«Мне это стало нравиться, привычка укоренилась настолько, что не останавливало даже рождение ребёнка и проблемы с сердцем», — делился Половцев в интервью aif.ru.

Он прошёл через все возможные методы борьбы: кодирование, чистки, временные паузы. Но каждый раз снова возвращался к спиртному. Его собственное здоровье уже давало сбои.

«Было очень плохо тогда: тремор, тахикардия начались. Чуть сандали не задвинул», — отметил актер.

Переломный момент наступил после просьбы супруги взять хотя бы трёхлетний «отпуск» от алкоголя. Осознание пришло и после рождения детей — сына Андрея и дочери Яны. Половцев понял, что дальнейшее пьянство может привести к печальному финалу, особенно видя примеры ушедших коллег.

Актер дал слово семье и сдержал его, пройдя детоксикацию. Даже после истечения трехлетнего срока он продолжает соблюдать обещание по сей день.

