А вы знали, почему сериал «Улицы разбитых фонарей» называется именно так? Причем тут фонарь и кто его вообще придумал?

Сериал «Улицы разбитых фонарей» знают миллионы зрителей, но немногие задумываются, что скрывается за этим названием. Оно не случайно: в нём сплелись атмосфера лихих девяностых, ирония и креативная находка создателей, которая помогла сделать проект культовым.

Усиление мрачной атмосферы

В 90-е Петербург жил на грани криминального хаоса. Разбитый фонарь стал символом города, где законы перестали работать, а улицы погружались во тьму — и буквально, и метафорически.

Название подчёркивало тревогу того времени: герои сериала — обычные оперуполномоченные — существовали среди преступности, безнадёжности и постоянной угрозы. Именно эта реальность делает первые сезоны особенно сильными.

Ироничная отсылка к «РФ»

Существует версия, что «разбитые фонари» — тонкий намёк на аббревиатуру Российской Федерации. В середине 90-х казалось, что на «улицах РФ» действуют свои законы, а государство утратило контроль.

Эта горькая ирония ощущается особенно ярко в первых сезонах, снятых петербургскими интеллигентами: сериал не просто рассказывал о преступлениях, а показывал страну в период её слома.

Креатив для телеканала

По воспоминаниям сценариста Андрея Кивинова, название придумала женщина-редактор на «Ленфильме» в 1995 году. Съёмочная группа ютилась в крошечной комнате и срочно искала звучное имя для будущего проекта.

Телеканалу «Россия» была нужна эффектная афиша, и «Улицы разбитых фонарей» идеально подошли — лаконичные, запоминающиеся и отражающие дух эпохи.

Интересные факты

Изначально проект выходил на ТНТ под названием «Менты», а новое имя появилось уже перед премьерой. Пилотные серии сняли в 1995–1996 годах, но зрители увидели их только в январе 1998-го.

Сериал продержался до 2019 года, растянувшись на 16 сезонов, но именно первые серии остаются культовыми: они снимались про настоящую Россию и для тех, кто в ней жил.

