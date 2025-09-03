Меню
А вы знали, почему сериал «Улицы разбитых фонарей» называется именно так? Причем тут фонарь и кто его вообще придумал?

3 сентября 2025 15:42
Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Тут даже можно заменить онкий намек на аббревиатуру Российской Федерации.

Сериал «Улицы разбитых фонарей» знают миллионы зрителей, но немногие задумываются, что скрывается за этим названием. Оно не случайно: в нём сплелись атмосфера лихих девяностых, ирония и креативная находка создателей, которая помогла сделать проект культовым.

Усиление мрачной атмосферы

В 90-е Петербург жил на грани криминального хаоса. Разбитый фонарь стал символом города, где законы перестали работать, а улицы погружались во тьму — и буквально, и метафорически.

Название подчёркивало тревогу того времени: герои сериала — обычные оперуполномоченные — существовали среди преступности, безнадёжности и постоянной угрозы. Именно эта реальность делает первые сезоны особенно сильными.

Ироничная отсылка к «РФ»

Существует версия, что «разбитые фонари» — тонкий намёк на аббревиатуру Российской Федерации. В середине 90-х казалось, что на «улицах РФ» действуют свои законы, а государство утратило контроль.

Эта горькая ирония ощущается особенно ярко в первых сезонах, снятых петербургскими интеллигентами: сериал не просто рассказывал о преступлениях, а показывал страну в период её слома.

Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Креатив для телеканала

По воспоминаниям сценариста Андрея Кивинова, название придумала женщина-редактор на «Ленфильме» в 1995 году. Съёмочная группа ютилась в крошечной комнате и срочно искала звучное имя для будущего проекта.

Телеканалу «Россия» была нужна эффектная афиша, и «Улицы разбитых фонарей» идеально подошли — лаконичные, запоминающиеся и отражающие дух эпохи.

Интересные факты

Изначально проект выходил на ТНТ под названием «Менты», а новое имя появилось уже перед премьерой. Пилотные серии сняли в 1995–1996 годах, но зрители увидели их только в январе 1998-го.

Сериал продержался до 2019 года, растянувшись на 16 сезонов, но именно первые серии остаются культовыми: они снимались про настоящую Россию и для тех, кто в ней жил.

Ранее мы называли три причины, по которым «Невский», скорее всего, закончится на 7 сезоне.

Фото: Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
