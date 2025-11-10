Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь

Герой Константина Хабенского в сериале «Метод» — это гениальный следователь, чья уникальная интуиция имеет ужасную цену. Но чем же он болеет? Какой диагноз ставят врачи?

Родион Меглин болен аффективной параноидной шизофренией. Это хроническое психическое расстройство, которое с течением времени только прогрессирует, и современная медицина не в силах его обратить.

Как и знаменитый доктор Хаус, который постоянно боролся с физической болью, Меглин вынужден ежедневно справляться со своим состоянием.

Но если американский врач зависел от обезболивающего, то русский сыщик выработал свою, еще более опасную тактику. Он сочетает прием прописанных нейролептиков с крепким алкоголем, который всегда носит с собой в металлической фляжке.

Врачи, понимая неизлечимость его болезни, дали ему лишь один совет: стараться сдерживать развитие симптомов, но «не усердствовать». Меглин следует этой рекомендации буквально, создавая собственный ритуал выживания.

Его болезнь — это не просто личная драма. Она стала неотъемлемой частью его «метода». Искаженное восприятие и нестандартное мышление, которые порождает шизофрения, позволяют ему замечать то, что недоступно другим следователям.

