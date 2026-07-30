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Киноафиша Статьи Только тот, кто пропадает на грядках, сможет узнать фильмы СССР по кадру с дачей: сложный тест из 6 вопросов

Только тот, кто пропадает на грядках, сможет узнать фильмы СССР по кадру с дачей: сложный тест из 6 вопросов

30 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Это сложнее, чем выдергивать сорняки.

Любите проводить лето на даче? Тогда этот тест может оказаться для вас проще, чем кажется. В советском кино загородные участки были не просто местом отдыха — именно там происходили самые душевные разговоры, забавные ссоры, романтические встречи и семейные истории. Многие такие сцены давно стали классикой.

А сможете ли вы узнать знаменитые фильмы СССР всего по одному кадру с дачей? Некоторые вопросы покажутся совсем легкими, а над другими придется хорошенько подумать.

Проверьте свою память и узнайте, насколько хорошо вы помните любимые советские картины.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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