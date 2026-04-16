Только под этими знаками рождаются самые богатые люди на Земле: проверьте себя

Уже много лет не утихают дискуссии о том, насколько можно доверять астрологическим описаниям знаков зодиака. Тем не менее исследователи регулярно фиксируют определённые зависимости, которые трудно списать на случайное совпадение.

Люди, рождённые под разными созвездиями, получают набор черт, во многом определяющих их жизненный путь.

Более того, расположение небесных светил в момент появления на способно влиять даже на будущее благосостояние человека.

Некоторым личностям финансовое благополучие достаётся словно само собой. Чтобы выяснить, какие знаки зодиака чаще других даруют миру долларовых магнатов, достаточно проанализировать биографии современных супербогачей.

В рейтинге Forbes легко обнаружить множество Львов. Эти люди обожают окружать себя роскошью, и деньги для них — лишь инструмент для воплощения подобных желаний. К числу Львов принадлежат, например, сооснователь Google Сергей Брин и один из топ-менеджеров Oracle Ларри Эллисон.

Ещё больше миллиардеров насчитывается среди Овнов. Представители этого знака, как правило, зарабатывают состояние ещё в молодости, а затем лишь приумножают его. Наглядные подтверждения тому — основатель Inditex Амансио Ортега и другой создатель Google Ларри Пейдж.

В перечне ста богатейших людей планеты присутствуют десять Дев. Их въедливость и стремление к идеалу помогают достигать любых поставленных целей. На собственном опыте в этом убедились Билл Гейтс, а также Джек Ма, основавший империю Alibaba.

И наконец, безусловное первенство по числу миллиардеров завоевали Тельцы. Им присущи амбициозность и завидное упрямство, которые позволяют не сворачивать с намеченного пути. Под этим знаком родились Марк Цукерберг и российский предприниматель Михаил Фридман.