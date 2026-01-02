«Только глупость, тупость и бездарность»: Татьяна Тарасова терпеть не может «Лед» и сравнения с героиней Марии Ароновой

На счету актрисы Марии Ароновой немало ярких и разноплановых ролей в кино и театре. Однако одной из самых знаковых и запомнившихся зрителям по праву остаётся её работа в спортивной драматической трилогии «Лёд».

В этом проекте Аронова блистательно воплотила на экране образ Ирины Шаталиной — жёсткого, требовательного, но по-своему преданного своему делу тренера по фигурному катанию. Актрисе удалось создать сложный и многогранный характер: за внешней суровостью и цинизмом её персонажа зритель постепенно различал усталость, профессиональную боль и даже материнскую заботу.

А некоторые даже решили, что Аронова скопировала героиню с реального звездного тренера.

Ирина Шаталина и Татьяна Тарасова

В образе Шаталиной зрители увидели отсылки к тренеру Татьяне Тарасовой. Но Аронова эти предположения категорически опровергла.

«Я ни с кого не списывала. Искренне думаю, что Татьяна Тарасова — великий человек. Она кстати тоже решила, что я ее копирую. Но спаси и сохрани, куда уж мне», — отмечала звезда в интервью, подчеркивая, что это только придуманный образ.

Татьяна Тарасова о фильмах «Лед»

Татьяна Тарасова, легендарный тренер, также не считает себя прообразом экранной героини. Более того, она весьма критично отнеслась к самой кинотрилогии «Лёд». По словам Тарасовой, она даже не смогла досмотреть до конца первый фильм, найдя его скучным.

«Между нами ничего общего. А вообще если проект является художественным вымыслом, то он должен нести в себе определённую художественную ценность. А тут только глупость, тупость и бездарность», — резко высказывалась Тарасова.

