«Я видел невероятное количество сериалов и фильмов», но только этот проект посмотрел дважды: звезда YouTube MrBeast назвал лучшие аниме

Популярный видеоблогер MrBeast неожиданно попал в эпицентр споров об анимации. Пользователи соцсетей подняли его старые комментарии в Сети. Теперь его обвиняют в том, что его интерес к аниме — всего лишь веяние моды.
Согласно этим утверждениям, Джимми Дональдсон лишь изображает из себя фаната, чтобы заслужить симпатии этого большого интернет-сообщества.
MrBeast про аниме
На обвинения в неискренней любви к аниме MrBeast ответил резко и эмоционально. Он назвал такие заявления откровенной клеветой.
«Это неправда. Прекратите назвать меня фальшивым фанатом аниме. Я видел невероятное количество аниме-сериалов и фильмов», — заявил он.
Любимые аниме MrBeast
В доказательство своей любви к жанру MrBeast тут же поделился собственным списком лучших тайтлов. Он отметил, что это те названия, которые сразу пришли ему на ум. Список получился внушительным — больше двадцати популярных сериалов и фильмов.
Там оказались и признанные хиты вроде «Наруто», «Атаки титанов», «Тетради смерти» и «Твоего имя». А также более свежие работы, например, «Провожающая в последний путь Фрирен».
Одну позицию блогер выделил особенно. Рядом с «Атакой титанов» он поставил пометку «2x». Это явный знак для фанатов — культовый сериал он пересматривал целиком как минимум два раза.
