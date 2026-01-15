Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест для тех, кто на Новый год смотрел правильные фильмы: вспомните профессии героев «Иронии судьбы»?

Тест для тех, кто на Новый год смотрел правильные фильмы: вспомните профессии героев «Иронии судьбы»?

15 января 2026 08:56
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)

Проверьте, помните ли вы не только сюжет и цитаты, но и профессиональную жизнь персонажей.

Лирическая комедия «Иронии судьбы, или С легким паром!» давно стала неотъемлемым атрибутом новогодних праздников и зимних выходных.

История о случайной ошибке, приведшей к цепочке неожиданных событий, разворачивается на фоне очень узнаваемых бытовых реалий позднесоветского времени — типовых домов, стандартных улиц и вполне конкретных профессий.

Работа героев в этом фильме — не формальность и не случайная деталь. Она напрямую связана с их характером, привычками и даже манерой общения.

Через профессии Жени и Нади зритель получает представление о социальной среде, в которой они живут, и о том, каким был повседневный уклад той эпохи.

Предлагаем проверить, насколько внимательно вы смотрели фильм. В этом тесте — 6 вопросов. В каждом по 3 варианта ответа: один правильный и два неверных, но правдоподобных. Сможете пройти без единой ошибки?

По материалам sport24.ru.

Также вам будет интересно: «Как пройти в библиотеку?»: над этим вопросом в «Операции Ы» смеялись все — но одну деталь так и не заметили

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эта советская комедия — настоящий символ Старого Нового года: но сейчас про нее все забыли Эта советская комедия — настоящий символ Старого Нового года: но сейчас про нее все забыли Читать дальше 15 января 2026
А вы точно пересматриваете советские фильмы до конца? Тогда наш тест для вас будет легким, остальные не наберут даже 2 из 5 А вы точно пересматриваете советские фильмы до конца? Тогда наш тест для вас будет легким, остальные не наберут даже 2 из 5 Читать дальше 14 января 2026
Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Читать дальше 16 января 2026
В новой части «Достать ножи» неслучайно был книжный клуб: прочитала эти 5 детективов и наконец поняла смысл фильма целиком В новой части «Достать ножи» неслучайно был книжный клуб: прочитала эти 5 детективов и наконец поняла смысл фильма целиком Читать дальше 16 января 2026
«Маман у дяди Федора какая-то стервозная»: какие герои в фильме «Простоквашино» полюбились зрителям, а какие вызвали споры — честные отзывы «Маман у дяди Федора какая-то стервозная»: какие герои в фильме «Простоквашино» полюбились зрителям, а какие вызвали споры — честные отзывы Читать дальше 16 января 2026
Статус позволял, легенда — нет: была ли у Штирлица секретарша на самом деле Статус позволял, легенда — нет: была ли у Штирлица секретарша на самом деле Читать дальше 16 января 2026
Буратино никогда не был так популярен: после кинотеатра зрители побежали в книжные магазины — какие книги скупают сейчас в России Буратино никогда не был так популярен: после кинотеатра зрители побежали в книжные магазины — какие книги скупают сейчас в России Читать дальше 16 января 2026
Netflix выпустил «84 м2» и не прогадал: триллер в духе «Паразитов» со звездами «Игры в кальмара» — рецепт гарантированно хита Netflix выпустил «84 м2» и не прогадал: триллер в духе «Паразитов» со звездами «Игры в кальмара» — рецепт гарантированно хита Читать дальше 16 января 2026
Выйдет вслед за «Майором Громом»: что ждать от сериала «Фурия» со звездой «Фишера» и Юлией Пересильд Выйдет вслед за «Майором Громом»: что ждать от сериала «Фурия» со звездой «Фишера» и Юлией Пересильд Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше