Тест для тех, кто на Новый год смотрел правильные фильмы: вспомните профессии героев «Иронии судьбы»?

Лирическая комедия «Иронии судьбы, или С легким паром!» давно стала неотъемлемым атрибутом новогодних праздников и зимних выходных.
История о случайной ошибке, приведшей к цепочке неожиданных событий, разворачивается на фоне очень узнаваемых бытовых реалий позднесоветского времени — типовых домов, стандартных улиц и вполне конкретных профессий.
Работа героев в этом фильме — не формальность и не случайная деталь. Она напрямую связана с их характером, привычками и даже манерой общения.
Через профессии Жени и Нади зритель получает представление о социальной среде, в которой они живут, и о том, каким был повседневный уклад той эпохи.
Предлагаем проверить, насколько внимательно вы смотрели фильм. В этом тесте — 6 вопросов. В каждом по 3 варианта ответа: один правильный и два неверных, но правдоподобных. Сможете пройти без единой ошибки?
По материалам sport24.ru.
