Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Как пройти в библиотеку?»: над этим вопросом в «Операции Ы» смеялись все — но одну деталь так и не заметили

«Как пройти в библиотеку?»: над этим вопросом в «Операции Ы» смеялись все — но одну деталь так и не заметили

13 января 2026 12:19
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Сцена с библиотекой в комедии Гайдая устроена хитрее, чем кажется.

Комедия Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) давно стала обязательным фоном новогодних праздников. Но одна любопытная деталь десятилетиями оставалась для зрителей почти незамеченной.

Шутка, которая давно стала мемом

В новелле «Операция «Ы» директор базы отчитывает Труса за нелепый вопрос во время подготовки к преступлению.

«— Ну вот вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым естественным вопросом! А вы что спросили? — Как пройти в библиотеку? — В три часа ночи! Идиот…»

Зритель привык воспринимать этот момент исключительно как абсурдную шутку — дурацкий вопрос в неподходящее время.

Деталь из другой новеллы

Но если вспомнить «Наваждение», вторую часть фильма, ситуация неожиданно меняется. В одном из кадров Шурик выходит из библиотеки, и на двери четко видна табличка с режимом работы: выдача книг осуществляется с 3:00 до 12:00.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Почему вопрос был логичным

С учетом этого кадра становится ясно: вопрос «Как пройти в библиотеку?» в три часа ночи внутри фильма вовсе не выглядит нелепым.

Напротив — он полностью укладывается в правила мира, который Гайдай сам же и выстроил. Библиотека в «Операции Ы» действительно начинает работать ночью. Именно здесь шутка приобретает второй слой.

Гайдай сознательно вставил эту деталь в кадр, не подчеркивая ее репликами. Она работает только для тех, кто смотрит внимательно и сопоставляет эпизоды. В итоге сцена превращается не просто в анекдот, а в аккуратную режиссерскую насмешку, пишет sport24.ru.

Вам будет интересно: Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В кино раздевались до нижнего белья, но за кадром даже не разговаривали друг с другом: почему Шурик игнорировал Лиду В кино раздевались до нижнего белья, но за кадром даже не разговаривали друг с другом: почему Шурик игнорировал Лиду Читать дальше 10 января 2026
А вы точно пересматриваете советские фильмы до конца? Тогда наш тест для вас будет легким, остальные не наберут даже 2 из 5 А вы точно пересматриваете советские фильмы до конца? Тогда наш тест для вас будет легким, остальные не наберут даже 2 из 5 Читать дальше 14 января 2026
На Новый год пересматривала «Служебный роман» и обомлела: этот ляп с зонтом никогда не замечала (фото) На Новый год пересматривала «Служебный роман» и обомлела: этот ляп с зонтом никогда не замечала (фото) Читать дальше 14 января 2026
Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент Читать дальше 12 января 2026
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Читать дальше 11 января 2026
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Читать дальше 11 января 2026
Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест) Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест) Читать дальше 11 января 2026
Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле Читать дальше 11 января 2026
Почему Шарапову в «Астории» 100 рублей хватило только на кофе — ведь это почти четверть зарплаты Почему Шарапову в «Астории» 100 рублей хватило только на кофе — ведь это почти четверть зарплаты Читать дальше 11 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше