Тест для знатоков Гайдая: кто это сказал — царь или Бунша? Спутать очень просто, ведь они как близнецы

Справятся только люди с хорошей памятью.

«Иван Васильевич меняет профессию» — это классика жанра. Её сюжет строится на невероятном событии: в советской Москве неожиданно появляется сам царь Иван Грозный. Его властный характер, монаршие замашки и архаичная речь на фоне обычной жизни СССР порождают множество комичных ситуаций.

Вам предстоит непростая задача: определить, какие слова в фильме действительно принадлежат государю Ивану Васильевичу, а не его двойнику — управдому Бунше. Проверьте в тесте, сможете ли вы отличить подлинные царские реплики.

