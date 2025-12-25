Меню
Тест для знатоков Гайдая: кто это сказал — царь или Бунша? Спутать очень просто, ведь они как близнецы

Тест для знатоков Гайдая: кто это сказал — царь или Бунша? Спутать очень просто, ведь они как близнецы

25 декабря 2025 19:06
Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Справятся только люди с хорошей памятью.

«Иван Васильевич меняет профессию» — это классика жанра. Её сюжет строится на невероятном событии: в советской Москве неожиданно появляется сам царь Иван Грозный. Его властный характер, монаршие замашки и архаичная речь на фоне обычной жизни СССР порождают множество комичных ситуаций.

Вам предстоит непростая задача: определить, какие слова в фильме действительно принадлежат государю Ивану Васильевичу, а не его двойнику — управдому Бунше. Проверьте в тесте, сможете ли вы отличить подлинные царские реплики.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Светлана Левкина
