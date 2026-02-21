Меню
Киноафиша Статьи Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны»

21 февраля 2026 10:23
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

С вопросами справятся лишь опытные зрители.

«Семнадцать мгновений весны» — случай уникальный даже для богатого на шедевры советского кинематографа. Эта лента давно переросла жанровые рамки шпионского детектива, превратившись в философское размышление о долге, чести и цене выбора.

Язык этого фильма впитал в себя столько оттенков, что каждая реплика тянет за собой немало смыслов. Герои говорят скупо, часто иносказательно, но зритель всегда понимает подтекст — то, что скрыто между строк.

Именно поэтому фразы из «Мгновений» органично вплелись в повседневную речь. Мы цитируем Штирлица и Мюллера даже в анекдотах, хоть и коверкая там их реплики.

Предлагаем освежить в памяти те самые крылатые выражения и проверить, насколько крепко вы держите в голове текст бессмертной киноленты.

Фото: Кадры из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
