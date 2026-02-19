Меню
Киноафиша Статьи Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ

Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ

19 февраля 2026 22:00
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Важно отлично знать персонажей.

Фильм «Москва слезам не верит» давно разобран на цитаты и знаком нескольким поколениям зрителей практически наизусть. Эта история о том, как столица испытывает на прочность приезжих.

Для этого теста мы решили взглянуть на любимых персонажей под необычным углом. Искусственный интеллект составил их портреты, опираясь не на имена и факты биографии, а на внутреннюю энергию, манеру поведения и эмоциональный след, который они оставляют.

Попробуйте расшифровать эти образы — кто скрывается за неожиданными формулировками?

