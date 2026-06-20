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Тест для тех, кто любит смотреть кино до самых титров: вспомните 5 культовых комедий СССР по финальным кадрам

20 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Проверьте свою внимательность и память.

Советские комедии можно пересматривать бесконечно. Мы прекрасно помним любимые цитаты, узнаём героев по одной реплике и смеёмся над сценами, которые видели уже десятки раз. Но насколько хорошо в памяти сохранились финалы этих фильмов?

Предлагаем проверить себя с помощью небольшого теста. Мы собрали последние кадры известных советских комедий, а ваша задача — вспомнить, из какой именно картины они взяты.

Звучит просто, но практика показывает, что именно концовки забываются быстрее всего. Так что самое время узнать, действительно ли вы досматривали эти фильмы до титров.

Удачи — и пусть память на любимую классику вас не подведёт!

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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