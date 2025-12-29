Тест для тех, чей кумир — Юрий Деточкин: определите, где цитаты из культовой комедии Рязанова

Фильм «Берегись автомобиля» познакомил нас с Юрием Деточкиным — неприметным страховщиком, живущим по своим строгим правилам. У него необычная идея — отбирать машины у тех, кто нажился нечестно, и тайно переводить выручку на счёт милиции. Этот своеобразный Робин Гуд вызывал у зрителей невольное сочувствие и улыбку.

Картина балансировала на грани тонкой иронии. А актеры легко и сегодня погружают зрителей в ту самую, уютную и душевную атмосферу старого кино.

Вам предстоит пройти небольшой тест. Мы подобрали знаменитые цитаты. Часть из них звучала в фильме «Берегись автомобиля», а часть — в других советских комедиях. Ваша задача — определить, какие фразы принадлежат этой картине.

