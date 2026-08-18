Свет мой зеркальце, скажи, угадаешь ли ты 6 советских фильмов по цитатам о внешности? (тест)

Советские фильмы подарили зрителям немало фраз о красоте, которые давно разошлись на цитаты. Иногда достаточно услышать одну реплику, чтобы сразу вспомнить и героя, и картину, и целую сцену. Но в этом тесте никаких кадров и актёров — только высказывания.

Вам предстоит определить шесть фильмов СССР по одной цитате о внешности, привлекательности и красоте. Какие-то ответы будут очевидными, а над другими придётся немного подумать. Особенно интересно проверить себя, если вы хорошо знаете советскую киноклассику. Сможете вспомнить все шесть?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.