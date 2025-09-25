Меню
«Теперь понимаю, почему он был в топе Netflix»: рейтинг у турецкого сериала «Любовь 101» как у «Великолепного века» (8,2), а серий всего 16

25 сентября 2025 12:19
Кадр из сериала «Любовь 101»

Если вы еще не смотрели эту киноленту, то очень зря. 

Не все турецкие сериалы нужно растягивать на сотни серий — иногда хватает короткой, но ёмкой истории, которая бьёт прямо в сердце.

Именно таким проектом стала «Любовь 101» от Netflix: всего 16 серий, рейтинг 8,2 на «КиноПоиске» — к слову, у «Великолепного века» он такой же. И это показатель: сериал подростковый, но его смотрят взрослые, потому что в нём узнаётся что-то болезненно знакомое.

Подростки против системы

События переносят нас в 90-е, когда пятеро «проблемных» учеников оказываются на грани отчисления. Их спасает только одна учительница литературы — добрая и мудрая Бурджу.

Но вскоре выясняется, что она собирается уехать. Чтобы не потерять единственного человека, который в них верит, ребята придумывают план: свести Бурджу с новым тренером по баскетболу, уверенные, что любовь удержит её в школе.

«Божечки, какой крутой подростковый сериал! Теперь понимаю, почему он был в топе Netflix. Смотрится на одном дыхании. Параллель подростковой и взрослой жизни здесь многое значит: с чего они начинали, с какими проблемами сталкивались, как смогли это преодолеть и построить свою жизнь, найти себя. Рекомендую к просмотру! Жалею только об одном — что не посмотрела раньше и до сих пор не понимаю, зачем игнорировала его», пишут зрители в Сети.

Почему зацепило

На первый взгляд, это наивная затея. Но за простым сюжетом скрываются настоящие подростковые драмы. Керем, бунтующий против отца, Синан, прячущий одиночество за бутылкой, Эда, которой навязали «правильное» будущее, Ишык, мечтающая о взаимности, и Осман, живущий на свой ум и предприимчивость. Каждого из них сериал показывает объёмно, без картонных клише.

Взрослое кино про первую любовь

В «Любовь 101» нет затяжных мелодраматических пауз, привычных для турецких сериалов. Здесь всё концентрированно: дружба, первая любовь, протест, поиск себя. И главное — понимание, что любовь нельзя контролировать, это не схема и не план.

В итоге «Любовь 101» смотрится на одном дыхании. Это история, где подростки оказываются честнее и взрослее многих взрослых. А зритель вспоминает себя — и понимает, что первая любовь действительно не забывается.

Фото: Кадр из сериала «Любовь 101»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
