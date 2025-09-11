Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не ожидала, что так зацепит»: вышла всего 1 серия турецкого «Сердцебиения», но фанаты уже прозвали этот дизи одним из лучших

«Не ожидала, что так зацепит»: вышла всего 1 серия турецкого «Сердцебиения», но фанаты уже прозвали этот дизи одним из лучших

11 сентября 2025 19:35
«Сердцебиение»

Поклонники даже не думали, что испытают такой восторг от нового турдизи.

На канале STAR TV вышла первая серия турецкого сериала «Сердцебиение», и интернет моментально наполнился комментариями зрителей.

Фанаты пишут в соцсетях и чатах:

«Серия смотрится на одном дыхании», «Очень эмоциональная и динамичная, не могу дождаться продолжения», «Игра актёров просто великолепна, давно не было такого уровня».

Старт оказался уверенным, несмотря на сильную конкуренцию в сетке: в день премьеры шёл крупный футбольный матч, который обычно снижает рейтинг.

Тем не менее, сериал показал хорошие цифры: TOTAL — 3.50%, AB — 3.51%, ABC1 — 3.88%.

Сердце, которое связывает два мира

В центре сюжета — трагедия, которая меняет судьбы двух семей. После загадочной гибели молодой наследницы Мелике её сердце пересаживают Аслы, девушке из бедной семьи.

Вместе с донорским органом к Аслы приходят вспышки чужих воспоминаний, странные чувства и новые страхи.

Параллельно начинается расследование смерти Мелике, и постепенно раскрываются тайны семьи Алкан.

Конфликт двух матерей, Рейхан и Хюльи, становится ядром истории.

Фанаты не смогли пройти мимо этого накала страстей:

«Это не просто мелодрама, здесь столько напряжения, что смотришь, затаив дыхание», «Две матери, два мира — невероятно сильный сюжет».

«Сердцебиение»

Звёзды и игра, о которой говорят

В главных ролях — Керем Бюрсин, Сибель Ташчиоглу, Дениз Чакыр и Лизге Джёмрет. Поклонники уже называют сериал открытием сезона:

«Керем снова великолепен, его взгляд в сцене на заправке пробирает до мурашек».

«Лизге Джёмрет просто потрясающая, очень правдиво передала чувства Аслы».

«Сибель Ташчиоглу — это уровень, она проживает каждую эмоцию, а не играет её».

Даже те, кто ждал от «Сердцебиения» типичную турецкую мелодраму, признались, что ошиблись: «Не ожидала, что так зацепит», «После первой серии ощущение, будто прожил вместе с героями целую жизнь».

График выхода серий

В сериале запланировано 100 серий, эпизоды выходят раз в неделю, по воскресеньям:

Серия Дата выхода на ближайшее время
1 7 сентября 2025
2 14 сентября 2025
3 21 сентября 2025
4 28 сентября 2025
5 5 октября 2025

Также прочитайте: «Клюквенный щербет» отойдёт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»

Фото: Кадр из сериала «Сердцебиение»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую Читать дальше 25 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Читать дальше 28 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Читать дальше 27 сентября 2025
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Читать дальше 26 сентября 2025
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше