«Не ожидала, что так зацепит»: вышла всего 1 серия турецкого «Сердцебиения», но фанаты уже прозвали этот дизи одним из лучших

Поклонники даже не думали, что испытают такой восторг от нового турдизи.

На канале STAR TV вышла первая серия турецкого сериала «Сердцебиение», и интернет моментально наполнился комментариями зрителей.

Фанаты пишут в соцсетях и чатах:

«Серия смотрится на одном дыхании», «Очень эмоциональная и динамичная, не могу дождаться продолжения», «Игра актёров просто великолепна, давно не было такого уровня».

Старт оказался уверенным, несмотря на сильную конкуренцию в сетке: в день премьеры шёл крупный футбольный матч, который обычно снижает рейтинг.

Тем не менее, сериал показал хорошие цифры: TOTAL — 3.50%, AB — 3.51%, ABC1 — 3.88%.

Сердце, которое связывает два мира

В центре сюжета — трагедия, которая меняет судьбы двух семей. После загадочной гибели молодой наследницы Мелике её сердце пересаживают Аслы, девушке из бедной семьи.

Вместе с донорским органом к Аслы приходят вспышки чужих воспоминаний, странные чувства и новые страхи.

Параллельно начинается расследование смерти Мелике, и постепенно раскрываются тайны семьи Алкан.

Конфликт двух матерей, Рейхан и Хюльи, становится ядром истории.

Фанаты не смогли пройти мимо этого накала страстей:

«Это не просто мелодрама, здесь столько напряжения, что смотришь, затаив дыхание», «Две матери, два мира — невероятно сильный сюжет».

Звёзды и игра, о которой говорят

В главных ролях — Керем Бюрсин, Сибель Ташчиоглу, Дениз Чакыр и Лизге Джёмрет. Поклонники уже называют сериал открытием сезона:

«Керем снова великолепен, его взгляд в сцене на заправке пробирает до мурашек».

«Лизге Джёмрет просто потрясающая, очень правдиво передала чувства Аслы».

«Сибель Ташчиоглу — это уровень, она проживает каждую эмоцию, а не играет её».

Даже те, кто ждал от «Сердцебиения» типичную турецкую мелодраму, признались, что ошиблись: «Не ожидала, что так зацепит», «После первой серии ощущение, будто прожил вместе с героями целую жизнь».

График выхода серий

В сериале запланировано 100 серий, эпизоды выходят раз в неделю, по воскресеньям:

Серия Дата выхода на ближайшее время 1 7 сентября 2025 2 14 сентября 2025 3 21 сентября 2025 4 28 сентября 2025 5 5 октября 2025

Также прочитайте: «Клюквенный щербет» отойдёт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»