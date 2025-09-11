«Не ожидала, что так зацепит»: вышла всего 1 серия турецкого «Сердцебиения», но фанаты уже прозвали этот дизи одним из лучших

На канале STAR TV вышла первая серия турецкого сериала «Сердцебиение», и интернет моментально наполнился комментариями зрителей.
Фанаты пишут в соцсетях и чатах:
«Серия смотрится на одном дыхании», «Очень эмоциональная и динамичная, не могу дождаться продолжения», «Игра актёров просто великолепна, давно не было такого уровня».
Старт оказался уверенным, несмотря на сильную конкуренцию в сетке: в день премьеры шёл крупный футбольный матч, который обычно снижает рейтинг.
Тем не менее, сериал показал хорошие цифры: TOTAL — 3.50%, AB — 3.51%, ABC1 — 3.88%.
Сердце, которое связывает два мира
В центре сюжета — трагедия, которая меняет судьбы двух семей. После загадочной гибели молодой наследницы Мелике её сердце пересаживают Аслы, девушке из бедной семьи.
Вместе с донорским органом к Аслы приходят вспышки чужих воспоминаний, странные чувства и новые страхи.
Параллельно начинается расследование смерти Мелике, и постепенно раскрываются тайны семьи Алкан.
Конфликт двух матерей, Рейхан и Хюльи, становится ядром истории.
Фанаты не смогли пройти мимо этого накала страстей:
«Это не просто мелодрама, здесь столько напряжения, что смотришь, затаив дыхание», «Две матери, два мира — невероятно сильный сюжет».
Звёзды и игра, о которой говорят
В главных ролях — Керем Бюрсин, Сибель Ташчиоглу, Дениз Чакыр и Лизге Джёмрет. Поклонники уже называют сериал открытием сезона:
«Керем снова великолепен, его взгляд в сцене на заправке пробирает до мурашек».
«Лизге Джёмрет просто потрясающая, очень правдиво передала чувства Аслы».
«Сибель Ташчиоглу — это уровень, она проживает каждую эмоцию, а не играет её».
Даже те, кто ждал от «Сердцебиения» типичную турецкую мелодраму, признались, что ошиблись: «Не ожидала, что так зацепит», «После первой серии ощущение, будто прожил вместе с героями целую жизнь».
График выхода серий
В сериале запланировано 100 серий, эпизоды выходят раз в неделю, по воскресеньям:
|Серия
|Дата выхода на ближайшее время
|1
|7 сентября 2025
|2
|14 сентября 2025
|3
|21 сентября 2025
|4
|28 сентября 2025
|5
|5 октября 2025
