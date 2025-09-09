«Клюквенный щербет» отойдёт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»

Фанаты турецких сериалов готовятся к громкой премьере. Афра Сарачоглу, звезда «Зимородка», и Кенан Имирзалыоглу («Алеф», «Эзель»), встретятся в новом сериале «Семья — это испытание».
О проекте телеканала ATV говорили давно, но теперь слухи подтвердились: дуэт топовых звёзд — это факт.
О чём будет сериал
По сюжету выдающийся хирург Доган Ханджиоглу (Кенан Имирзалыоглу) возвращается в родной Стамбул спустя долгие годы, чтобы присутствовать на свадьбе младшей сестры.
Здесь он встречает Чаглу (Афра Сарачоглу) — начинающего юриста, вовлечённого в семейный бизнес.
Их случайное знакомство на праздничной церемонии запускает цепь драматических событий, которые изменят жизнь всех героев.
По словам создателей, сериал будет сочетать мелодраму и семейную драму, исследуя непростые отношения между родственниками, любовь, амбиции и цену личных решений.
Почему дуэт Сарачоглу и Имирзалыоглу вызвал ажиотаж
Разница в возрасте актёров — 24 года — уже обсуждается поклонниками. По замыслу сценаристов герои будут парой, и именно эта смелая идея привлекла внимание аудитории.
На турецких форумах пишут:
«Этот кастинг — риск, но Афра и Кенан настолько сильные актёры, что у них получится создать химию на экране».
Для Афры Сарачоглу это возвращение после успеха «Зимородка», а для Кенана Имирзалыоглу — первая работа после небольшого творческого перерыва.
Такой дуэт вполне может способствовать взрывным рейтингам сериала. Поклонники актёров уверены, что «Семья — это испытание» успешно будет конкурировать с самыми популярными проектами последних лет.
Кто работает над проектом
Режиссёр «Семья — это испытание» — Ягмур Тайлан, известный по работам в жанре психологической драмы.
Сценарий написала Эйлем Джанполат, а производство берёт на себя студия OGM Pictures — компания, стоящая за хитами, которые не раз возглавляли рейтинги турдизи.
Когда ждать премьеру
Съёмки проекта уже стартовали, премьера запланирована на сезон 2025/26. По инсайдерским данным, телеканал ATV рассчитывает на высокий интерес к проекту и готовит масштабную рекламную кампанию.
Сериал «Семья — это испытание» уже называют одной из самых ожидаемых премьер нового сезона.
