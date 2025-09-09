«Клюквенный щербет» отойдёт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»

Афра Сарачоглу и Кенан Имирзалыоглу впервые сыграют пару в драме, которая уже обещает стать главным событием нового сезона.

Фанаты турецких сериалов готовятся к громкой премьере. Афра Сарачоглу, звезда «Зимородка», и Кенан Имирзалыоглу («Алеф», «Эзель»), встретятся в новом сериале «Семья — это испытание».

О проекте телеканала ATV говорили давно, но теперь слухи подтвердились: дуэт топовых звёзд — это факт.

О чём будет сериал

По сюжету выдающийся хирург Доган Ханджиоглу (Кенан Имирзалыоглу) возвращается в родной Стамбул спустя долгие годы, чтобы присутствовать на свадьбе младшей сестры.

Здесь он встречает Чаглу (Афра Сарачоглу) — начинающего юриста, вовлечённого в семейный бизнес.

Их случайное знакомство на праздничной церемонии запускает цепь драматических событий, которые изменят жизнь всех героев.

По словам создателей, сериал будет сочетать мелодраму и семейную драму, исследуя непростые отношения между родственниками, любовь, амбиции и цену личных решений.

Почему дуэт Сарачоглу и Имирзалыоглу вызвал ажиотаж

Разница в возрасте актёров — 24 года — уже обсуждается поклонниками. По замыслу сценаристов герои будут парой, и именно эта смелая идея привлекла внимание аудитории.

На турецких форумах пишут:

«Этот кастинг — риск, но Афра и Кенан настолько сильные актёры, что у них получится создать химию на экране».

Для Афры Сарачоглу это возвращение после успеха «Зимородка», а для Кенана Имирзалыоглу — первая работа после небольшого творческого перерыва.

Такой дуэт вполне может способствовать взрывным рейтингам сериала. Поклонники актёров уверены, что «Семья — это испытание» успешно будет конкурировать с самыми популярными проектами последних лет.

Кто работает над проектом

Режиссёр «Семья — это испытание» — Ягмур Тайлан, известный по работам в жанре психологической драмы.

Сценарий написала Эйлем Джанполат, а производство берёт на себя студия OGM Pictures — компания, стоящая за хитами, которые не раз возглавляли рейтинги турдизи.

Когда ждать премьеру

Съёмки проекта уже стартовали, премьера запланирована на сезон 2025/26. По инсайдерским данным, телеканал ATV рассчитывает на высокий интерес к проекту и готовит масштабную рекламную кампанию.

Сериал «Семья — это испытание» уже называют одной из самых ожидаемых премьер нового сезона.

