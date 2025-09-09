Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Клюквенный щербет» отойдёт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»

«Клюквенный щербет» отойдёт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»

9 сентября 2025 15:13
Афра Сарачоглу, Кенан Имирзалыоглу

Афра Сарачоглу и Кенан Имирзалыоглу впервые сыграют пару в драме, которая уже обещает стать главным событием нового сезона.

Фанаты турецких сериалов готовятся к громкой премьере. Афра Сарачоглу, звезда «Зимородка», и Кенан Имирзалыоглу («Алеф», «Эзель»), встретятся в новом сериале «Семья — это испытание».

О проекте телеканала ATV говорили давно, но теперь слухи подтвердились: дуэт топовых звёзд — это факт.

О чём будет сериал

По сюжету выдающийся хирург Доган Ханджиоглу (Кенан Имирзалыоглу) возвращается в родной Стамбул спустя долгие годы, чтобы присутствовать на свадьбе младшей сестры.

Здесь он встречает Чаглу (Афра Сарачоглу) — начинающего юриста, вовлечённого в семейный бизнес.

Их случайное знакомство на праздничной церемонии запускает цепь драматических событий, которые изменят жизнь всех героев.

По словам создателей, сериал будет сочетать мелодраму и семейную драму, исследуя непростые отношения между родственниками, любовь, амбиции и цену личных решений.

Кенан Имирзалыоглу

Почему дуэт Сарачоглу и Имирзалыоглу вызвал ажиотаж

Разница в возрасте актёров — 24 года — уже обсуждается поклонниками. По замыслу сценаристов герои будут парой, и именно эта смелая идея привлекла внимание аудитории.

На турецких форумах пишут:

«Этот кастинг — риск, но Афра и Кенан настолько сильные актёры, что у них получится создать химию на экране».

Для Афры Сарачоглу это возвращение после успеха «Зимородка», а для Кенана Имирзалыоглу — первая работа после небольшого творческого перерыва.

Такой дуэт вполне может способствовать взрывным рейтингам сериала. Поклонники актёров уверены, что «Семья — это испытание» успешно будет конкурировать с самыми популярными проектами последних лет.

Кто работает над проектом

Режиссёр «Семья — это испытание» — Ягмур Тайлан, известный по работам в жанре психологической драмы.

Сценарий написала Эйлем Джанполат, а производство берёт на себя студия OGM Pictures — компания, стоящая за хитами, которые не раз возглавляли рейтинги турдизи.

Когда ждать премьеру

Съёмки проекта уже стартовали, премьера запланирована на сезон 2025/26. По инсайдерским данным, телеканал ATV рассчитывает на высокий интерес к проекту и готовит масштабную рекламную кампанию.

Сериал «Семья — это испытание» уже называют одной из самых ожидаемых премьер нового сезона.

Также прочитайте: Зачем Джихангиру показали мертвого Мустафу? Зрители «Великолепного века» так и не поняли — но есть три версии

Фото: Кадры из сериалов "Зимородок", "Завоеватель"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Читать дальше 28 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Читать дальше 27 сентября 2025
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Читать дальше 26 сентября 2025
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше