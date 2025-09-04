Меню
Зачем Джихангиру показали мертвого Мустафу? Зрители «Великолепного века» так и не поняли — но есть три версии

4 сентября 2025 17:38
Кадр из сериала «Великолепный век»

Эта сцена вызвала у поклонников сериала шок и слёзы.

Трагическая сцена из «Великолепного века», где Джихангиру показывают бездыханное тело Мустафы, до сих пор вызывает бурные споры.

Зачем это нужно было Сулейману? Почему самый хрупкий из шехзаде стал свидетелем такой жестокости?

Джихангир — не просто младший сын

В Османской империи он никогда не рассматривался как наследник: физический недуг сделал его «неполноценным» в глазах двора.

Но при этом Джихангир был самым умным, чувствительным и близким к отцу. И ещё — он любил Мустафу. Безусловно, искренне.

В то время как Хюррем и Рустем строили свои интриги, Джихангир оставался вне дворцовых игр, но не вне драмы.

Казнь Мустафы

Почему именно так?

По одной из версий историков, Джихангир сам попросил показать ему тело брата, не веря в происходящее.

По другой — Сулейман хотел окончательно «разорвать» эту связь, дать понять, что возврата нет. Но зрители до сих пор недоумевают: зачем было добивать сына, который и так умирал от боли и тоски?

Многие фанаты уверены: это стало последним ударом для не самого здорового юноши. После казни Мустафы Джихангир угас и вскоре умер — будто сердце не выдержало.

Кадр из сериала «Великолепный век»

А зрители не прощают

В отзывах под этой серией в Сети пишут:

«Самое жестокое — показать брату тело любимого человека», «Сулейман сломал не только Мустафу, но и Джихангира», «Он не сам умер — его убили, показав мёртвого брата».

Поступок султана остаётся одной из самых мрачных сцен в сериале. И, возможно, одной из самых реалистичных — ведь именно так работала система, в которой выживали не сильнейшие, а самые хладнокровные.

Также прочитайте: Вы думаете, Мустафа был верен одной Михринисе? Реальный шехзаде тайно женился несколько раз —за что, кстати, и поплатился

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
