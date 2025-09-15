Меню
Темный Лорд или все-таки нет? Киллиан Мерфи неожиданно прокомментировал слухи о своем участии в сериале «Гарри Поттер»

15 сентября 2025 07:58
Киллиан Мерфи, кадр из фильма «Гарри Поттер»

Фанаты мечтают увидеть его в роли Волдеморта.

Фанаты «Гарри Поттера» уже несколько месяцев спорят о том, кто должен сыграть Тёмного Лорда в грядущем сериале HBO. И в этих обсуждениях чаще всего звучало одно имя — Киллиан Мёрфи.

Звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» с его хищным взглядом и харизмой казался поклонникам идеальной заменой Рэйфу Файнсу. Интернет был переполнен фан-артами и постами: «Только Мёрфи может стать новым Волан-де-Мортом».

Слухи подогревали интерес ещё сильнее: якобы актёр уже подписал контракт, но его участие держат в секрете до премьеры. Однако сам Киллиан расставил все точки над i. В подкасте Happy Sad Confused он заявил, что не имеет никакого отношения к проекту:

«Я знаю об этом сериале очень мало и точно в нём не играю».

Любопытно, что о волне фанатских ожиданий Мёрфи узнал не от продюсеров, а от собственных детей. Те показали ему публикации, где он фигурировал в образе Волан-де-Морта. Актёр отреагировал с юмором, но подчеркнул, что сравнивать его с Рэйфом Файнсом преждевременно. По словам Мёрфи, Файнс создал один из самых сильных образов в современной культуре, и повторить его будет невероятно трудно.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Так что поклонникам придётся смириться: Киллиан Мёрфи не станет новым Волан-де-Мортом. HBO, впрочем, продолжает держать интригу и пока не раскрывает имя того, кто исполнит роль Тёмного Лорда. Первый сезон сериала выйдет в 2027 году, и точно известно лишь, что Хагрида сыграет Ник Фрост, а трио главных героев воплотят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластар Стаут.

Вопрос, кто же станет новым воплощением величайшего злодея магической вселенной, остаётся открытым — и именно это подогревает интерес к проекту ещё сильнее.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
