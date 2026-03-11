Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тайну открыл актер: кого точно из супергероев ждать в «Мстителях: Судный день»

Тайну открыл актер: кого точно из супергероев ждать в «Мстителях: Судный день»

11 марта 2026 19:00
Кадр из фильма «Мстители: Судный день»

Новинку ждут все поклонники супергеройской Вселенной. 

Льюис Пуллман, попавший в «Мстители: Судный день» картину «Громовержцев», в интервью Esquire рассказал об одобренных вышестоящим руководством Marvel подходах к развитию персонажей в фильме братьев Руссо.

Он отметил, что у каждого героя есть сцена, которая придаёт ему вес, и что у режиссёров это хорошо выходит: они не хотят, чтобы кто‑то просто мелькал на заднем плане, а полностью взяли на себя ответственность за то, что собрали в проекте лучших актёров. По его убеждению, зрителям понравится, как именно будут формироваться команды и кто с кем будет работать.

Пуллман добавил, что о Marvel всегда приятно рассказывать. Он также сообщил, что в «Судном дне» собрали большое количество супергероев — старых Людей Икс, Новых Мстителей, разных версий Капитана Америки, Локи, Тора, Фантастическую Четвёрку, Чёрную Пантеру с вакандской свитой, а также отметил возвращение Роберта Дауни‑младшего в образе Доктора Дума. Стоит отметить, что точного описания сюжета пока нет: вышло четыре тизера, и только один из них действительно произвёл сильное впечатление — с классическими мутантами из фильмов Fox. Премьера намечена на 18 декабря. Очень ждем.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Судный день»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец» На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец» Читать дальше 12 марта 2026
Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое Читать дальше 12 марта 2026
Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов Читать дальше 11 марта 2026
«Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ «Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ Читать дальше 11 марта 2026
Тряхнем стариной: 78-летний Арнольд Шварценеггер готов спустя 40 лет снова сыграть Датча в «Хищнике» — «Мы обсуждали это» Тряхнем стариной: 78-летний Арнольд Шварценеггер готов спустя 40 лет снова сыграть Датча в «Хищнике» — «Мы обсуждали это» Читать дальше 11 марта 2026
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше Читать дальше 10 марта 2026
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»? Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»? Читать дальше 10 марта 2026
Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой» Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой» Читать дальше 10 марта 2026
Всего 108 минут этого фильма подвинут и весь 5-й сезон «Первого отдела»: герой неоднозначен. но в него влюблены многие Всего 108 минут этого фильма подвинут и весь 5-й сезон «Первого отдела»: герой неоднозначен. но в него влюблены многие Читать дальше 10 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше