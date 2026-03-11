Тайну открыл актер: кого точно из супергероев ждать в «Мстителях: Судный день»

Льюис Пуллман, попавший в «Мстители: Судный день» картину «Громовержцев», в интервью Esquire рассказал об одобренных вышестоящим руководством Marvel подходах к развитию персонажей в фильме братьев Руссо.

Он отметил, что у каждого героя есть сцена, которая придаёт ему вес, и что у режиссёров это хорошо выходит: они не хотят, чтобы кто‑то просто мелькал на заднем плане, а полностью взяли на себя ответственность за то, что собрали в проекте лучших актёров. По его убеждению, зрителям понравится, как именно будут формироваться команды и кто с кем будет работать.

Пуллман добавил, что о Marvel всегда приятно рассказывать. Он также сообщил, что в «Судном дне» собрали большое количество супергероев — старых Людей Икс, Новых Мстителей, разных версий Капитана Америки, Локи, Тора, Фантастическую Четвёрку, Чёрную Пантеру с вакандской свитой, а также отметил возвращение Роберта Дауни‑младшего в образе Доктора Дума. Стоит отметить, что точного описания сюжета пока нет: вышло четыре тизера, и только один из них действительно произвёл сильное впечатление — с классическими мутантами из фильмов Fox. Премьера намечена на 18 декабря. Очень ждем.