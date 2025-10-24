Тайга вместо душного павильона: где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина» и почему команда ушла от цивилизации

Оборудование и костюмы везли из Петербурга — почти через всю страну.

Второй сезон сериала «Ронин» снимали так, будто это не сериал, а экспедиция в сердце Сибири. Вместо павильонов — настоящие склоны, реки и холодный воздух Красноярского края. Почему создатели решили уехать туда, где нет дорог и связи, и как тайга стала главным героем истории — рассказываем.

Где рождался «Ронин»

По сюжету действие разворачивается в вымышленном посёлке Медвежье. Но зрители уже знают: это не фантазия, а собирательный образ сибирских деревень.

Снимали в Дивногорске, Овсянке, на Усть-Мане и в окрестностях Кузнецово — там, где сопки подпирают небо, а тишина звенит громче техники. Каждый кадр — реальный пейзаж, без цифровых правок.

Операторы сознательно уходили подальше от цивилизации. В объектив попадали горные линии горизонта, обледенелые реки и туман, скользящий между сосен. Местные шутят, что съёмочная группа выбрала места, куда зимой не дойдёт даже снегоход.

Как снимали в тайге

Всё оборудование и костюмы везли из Петербурга — почти через всю страну. Машины с реквизитом доходили до точки неделями, а актёры иногда ночевали в домах местных жителей. Именно поэтому в кадре чувствуется подлинность: окна запотевшие по-настоящему, снег скрипит не от звуковика, а под ногами.

Режиссёр Игорь Драка говорил, что хотел «снять холод, а не имитировать его». И это получилось. Камера словно дышит морозом, свет падает неровно, воздух дрожит — зритель будто сам стоит рядом с героями на берегу Маны.

Сибирь, которая играет саму себя

Красноярск в сериале — не просто фон, а живой персонаж. Он диктует ритм, заставляет героев замедляться, бороться, принимать решения. Даже Петербургская съёмочная команда признаётся: работать в тайге оказалось труднее, чем на съёмках экшена, но результат стоит каждого озябшего пальца.

Премьера второго сезона «Ронина» состоялась 6 октября на ТВ-3. И кажется, такого правдивого Севера на экране ещё не показывали: без фильтров, без глянца, с настоящим дыханием земли.

Ранее портал «Киноафиша» писал полное расписание выхода 2 сезона.