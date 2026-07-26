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Такую колонию сейчас не найти: где снимали самую громкую премьеру июля «Холод»

26 июля 2026 07:30 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Холод»

Авторы нашли особенную площадку для работы.

Сериал «Холод», две серии которого уже показали зрителям, называют одним из самых громких хитов года. Сюжет погружает зрителей в атмосферу тюремной жизни настолько убедительно, что невольно возникает вопрос: съёмки действительно проходили в реальных колониях?

Но создатели выбрали иной путь. Для работы над проектом были выстроены специальные декорации, которые повторяют обстановку мест заключения до мельчайших деталей. Актрисы не сидели за решёткой по-настоящему, но условия съёмок старались приблизить к реальным настолько, насколько это возможно.

Места съемок

Для сцен в женской колонии съёмочная группа нашла заброшенное здание под Химками. Оно потребовало доработки: художники по декорациям добавили деталей — выбитые окна, облупившуюся краску, ржавый забор с колючей проволокой. Так обычный пустующий объект превратился в исправительное учреждение.

В этой локации снимали ключевые эпизоды тюремной жизни героинь — в том числе прогулочный двор. Работа шла с февраля по июль, и почти всё это время погода была пасмурной и дождливой. По словам актрис, сырость и холод помогали настроиться на состояние героев — такая обстановка только усиливала нужное настроение.

Кадр из сериала «Холод»

Сцена аварии

Одним из самых трудоёмких эпизодов стала авария на Кутузовском проспекте. Чтобы снять эффектный и при этом безопасный трюк, специалисты переоборудовали минивэн: из салона демонтировали всё лишнее, установили защитный каркас и спортивное кресло с ремнями для каскадёра.

Главная техническая деталь — пневматическая пушка под днищем. В момент столкновения она выбрасывала машину вверх, создавая иллюзию переворота, сообщает Кино.mail.ru.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадры из сериала «Холод»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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