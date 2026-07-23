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Киноафиша Статьи Хорошая новость для тех, кто ждет каждый выпуск «Трех котов»: готовят не просто продолжение

Хорошая новость для тех, кто ждет каждый выпуск «Трех котов»: готовят не просто продолжение

23 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Три кота»

Известная актриса получила одну из главных ролей.

«Три кота» — один из самых узнаваемых российских мультсериалов последних лет. Его смотрят дети, знают родители, а «миу-миу-миу» на повторе звучит по вечерам в каждой семье, где есть малыши.

Теперь проект выходит на новый уровень — готовится полнометражный фильм. И первые детали уже вызывают интерес.

Каст фильма «Трех котов»

Игровая адаптация «Трёх котов» обзавелась громким именем в касте. Анна Михалкова исполнит роль главной отрицательной героини.

Правда, создатели пока не раскрывают деталей. В оригинальном мультсериале персонажа с такой функцией не существовало. Это означает, что для фильма был придуман совершенно новый образ — либо существующий герой получил неожиданное развитие, пишет Telegram-канал «Русское кино в топе».

Кадр из сериала «Трасса»

Сюжет фильма «Три кота»

Действие двухчасовой картины разворачивается вокруг 10-летней Ксюши. После очередного переезда она разочаровывается в людях и перестаёт верить, что дружба бывает настоящей.

Всё меняется, когда она случайно встречает трёх необычных существ — Коржика, Карамельку и Компота, которые оказываются пришельцами из кошачьей цивилизации.

Производство стартует в сентябре. В прокат фильм планируют выпустить 1 января 2028 года.

На сегодняшний день у франшизы уже есть три полнометражных анимационных проекта: «Три кота и море приключений» (2022), «Три Кота. Зимние каникулы» (2024) и «Три кота. Путешествие во времени» (2025). Четвёртая часть станет первой, где любимые персонажи будут показаны не в рисованном, а в игровом формате.

Ранее портал «Киноафиша» писал про мелочи о «Трех котах», которые не знают даже взрослые.

Фото: Кадр из мультсериала «Три кота», сериала «Трасса»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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