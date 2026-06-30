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Сколько котов живет в Котополисе и причем тут их окрас: эти мелочи о «Трех котах» не знают даже взрослые

30 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Три кота»

Вселенная мультсериала продумана до мелочей.

Кажется, что о мультсериале «Три кота» поклонники знают уже все. Коржик — главный непоседа, Компот любит книги и сладости, а Карамелька всегда находит разумное решение. Но у создателей есть немало любопытных деталей, которые остаются незаметными даже для взрослых. Одна из них связана с городом, где живут любимые герои.

В Котополисе все продумано до мелочей

Оказывается, у родного города Коржика, Карамельки и Компота есть не только название, но и вполне конкретное население. По задумке авторов, в Котополисе живут ровно 3333 кота, причем эта цифра постоянно меняется, потому что город продолжает расти.

При этом жители здесь очень разные. В мультсериале можно встретить рыжих, синих, зеленых, фиолетовых, полосатых, пятнистых и даже разноцветных котов. Такой необычный мир создатели придумали специально, чтобы сделать каждую серию яркой и запоминающейся.

Цвет шерсти здесь тоже имеет значение

Самое интересное, что цвет персонажей — это не просто дизайнерское решение. В мире «Трех котов» он может многое рассказать о темпераменте героя.

По задумке авторов, чем ярче шерсть котика, тем он активнее, веселее и энергичнее, передает портал Kanal-O. А вот серые жители Котополиса обычно более спокойные и неторопливые. При этом характер напрямую от окраса не зависит: среди котов любого цвета можно встретить и озорников, и мечтателей, и настоящих умников.

Именно поэтому мультфильм хочется пересматривать

«Три кота» давно перестали быть просто детским мультсериалом. Создатели наполнили свой мир множеством небольших деталей, которые не бросаются в глаза во время первого просмотра. Поэтому дети с удовольствием следят за приключениями любимых героев, а родители нередко замечают интересные факты только спустя несколько сезонов.

И, пожалуй, именно такие мелочи делают Котополис одним из самых проработанных мультяшных миров последних лет.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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