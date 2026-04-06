Кологривый — новый Шерлок Холмс: вместе с ним в проекте приняли участие Безруков и Хабенский

Работа над семейным фэнтези-фильмом «Живая книга» подошла к концу. Режиссёром проекта выступил Денис Гуляр. Публику ждёт увлекательное странствие по литературной вселенной, где привычные герои раскроются с совершенно неожиданной стороны.

Кто вошёл в актёрский ансамбль

Знаменитые российские актёры перевоплотились в персонажей, сошедших со страниц книг. Сергей Безруков примерил образ былинного защитника Ильи Муромца.

Никита Кологривый сыграл прославленного детектива Шерлока Холмса. А цыганку Эсмеральду из произведения «Собор Парижской Богоматери» воплотила на экране Валя Карнавал.

Особым подарком для аудитории станет появление Леонида Якубовича — ему поручили роль хранителя загадочного дома. Его персонаж — владелец волшебной библиотеки, который щеголяет в удобной жилетке, носит окладистую бороду и пенсне.

Дополнительным бонусом можно считать участие Константина Хабенского: именно его голосом заговорит один из центральных героев ленты.

Суть повествования

Пережив смерть отца, Рома разуверился в добре, ожесточился и стал неуправляемым. Вместе с робким одноклассником Витей мальчишки тайком проникают в жилище таинственного старика и обнаруживают там волшебные книги — их обитатели прямо на глазах начинают оживать.

По случайности ребята выпускают на свободу злого волшебника. Чтобы спасти приятеля и восстановить порядок, Роме предстоит заново обрести веру в себя.

Дата выхода картины в широкий прокат пока держится в секрете.