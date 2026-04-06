Кологривый — новый Шерлок Холмс: вместе с ним в проекте приняли участие Безруков и Хабенский

6 апреля 2026 21:31
Кадр со съемок фильма «Живая книга»

Актер предстанет в необычном амплуа.

Работа над семейным фэнтези-фильмом «Живая книга» подошла к концу. Режиссёром проекта выступил Денис Гуляр. Публику ждёт увлекательное странствие по литературной вселенной, где привычные герои раскроются с совершенно неожиданной стороны.

Кто вошёл в актёрский ансамбль

Знаменитые российские актёры перевоплотились в персонажей, сошедших со страниц книг. Сергей Безруков примерил образ былинного защитника Ильи Муромца.

Никита Кологривый сыграл прославленного детектива Шерлока Холмса. А цыганку Эсмеральду из произведения «Собор Парижской Богоматери» воплотила на экране Валя Карнавал.

Особым подарком для аудитории станет появление Леонида Якубовича — ему поручили роль хранителя загадочного дома. Его персонаж — владелец волшебной библиотеки, который щеголяет в удобной жилетке, носит окладистую бороду и пенсне.

Дополнительным бонусом можно считать участие Константина Хабенского: именно его голосом заговорит один из центральных героев ленты.

Суть повествования

Пережив смерть отца, Рома разуверился в добре, ожесточился и стал неуправляемым. Вместе с робким одноклассником Витей мальчишки тайком проникают в жилище таинственного старика и обнаруживают там волшебные книги — их обитатели прямо на глазах начинают оживать.

По случайности ребята выпускают на свободу злого волшебника. Чтобы спасти приятеля и восстановить порядок, Роме предстоит заново обрести веру в себя.

Дата выхода картины в широкий прокат пока держится в секрете.

Фото: Кадры со съемок фильма «Живая книга»
Светлана Левкина
Историческая драма не хуже громкого «Князя Андрея»: эту роль Пускепалиса особенно люблю Историческая драма не хуже громкого «Князя Андрея»: эту роль Пускепалиса особенно люблю Читать дальше 6 апреля 2026
«Князь Андрей» хорош, но есть и круче: этому фильму уже несколько лет и он явный ответ «Игре престолов» «Князь Андрей» хорош, но есть и круче: этому фильму уже несколько лет и он явный ответ «Игре престолов» Читать дальше 4 апреля 2026
В «Новой тёще» 2026 собрали такой каст, что фильм смотрят не из-за сюжета — Харламов там далеко не самая яркая звезда В «Новой тёще» 2026 собрали такой каст, что фильм смотрят не из-за сюжета — Харламов там далеко не самая яркая звезда Читать дальше 4 апреля 2026
Понравился «Хрустальный»? Возьмите на заметку эту новинку с Гузеевой — такой актрису еще не видели Понравился «Хрустальный»? Возьмите на заметку эту новинку с Гузеевой — такой актрису еще не видели Читать дальше 7 апреля 2026
Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Читать дальше 7 апреля 2026
После этого сезона «Ментовских войн» Устюгов умолял убить Шилова: «Превратился в какого-то странного типа с седыми висками» После этого сезона «Ментовских войн» Устюгов умолял убить Шилова: «Превратился в какого-то странного типа с седыми висками» Читать дальше 7 апреля 2026
Смысл этой сцены из «Брата 2» мало кто понял: почему американец захохотал, узнав стоимость «Кадиллака» Багрова Смысл этой сцены из «Брата 2» мало кто понял: почему американец захохотал, узнав стоимость «Кадиллака» Багрова Читать дальше 7 апреля 2026
Вы тоже не поняли эту сцену? В «Терминаторе 3» у Т-800 есть причина есть еду, хотя многие до сих пор считают «перекус» киноляпом Вы тоже не поняли эту сцену? В «Терминаторе 3» у Т-800 есть причина есть еду, хотя многие до сих пор считают «перекус» киноляпом Читать дальше 7 апреля 2026
НТВ меняет правила игры: новый сериал «Марик» со звездой «Лихих» может забрать зрителей у «Первого отдела» и «Невского» НТВ меняет правила игры: новый сериал «Марик» со звездой «Лихих» может забрать зрителей у «Первого отдела» и «Невского» Читать дальше 6 апреля 2026
