«Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х

После выхода второго сезона «Лимитчиц» зрители разделились почти пополам. Одни говорят: «Так и было, еще мягко показали». Другие не принимают эту версию вовсе: «Такой тотальной чернухи не существовало».

Спор не про вкусы, а про память. Про то, какими были 90-е на самом деле и где сериал явно сгущает краски.

Где сериал попадает в правду

Создатели берут самый тяжелый срез эпохи и в этом не врут. Невыплаченные зарплаты месяцами, бартер вместо денег, заводы на грани закрытия — это реальность небольших промышленных городов.

Криминал, который втягивал молодых, рэкет, убийства за отказ подчиниться, переполненные детдома и равнодушное государство — все это было. Для тысяч семей именно так и выглядела жизнь. Если смотреть сериал как историю про худший сценарий 90-х, он работает честно и больно.

Где начинается преувеличение

Проблема в другом. В «Лимитчицах» все рушится сразу и у всех. У каждой семьи — максимальный набор бед: тюрьма, долги, убийства, насилие, полная безысходность. Ни одного персонажа, который пусть тяжело, но выкарабкивается. Ни одной линии, где жизнь не превращается в катастрофу.

В реальности так было не всегда. Даже в 90-е рядом с трагедиями существовали обычные семьи, где платили пусть поздно, но платили, где не стреляли и не вымогали, где люди держались друг за друга, пишет автор Дзен-канала «Любимое кино».

Сериал сознательно убирает этот слой. Он показывает не эпоху целиком, а ее самую темную сторону и делает ее универсальной. Именно здесь зрители чувствуют фальшь. Не потому, что «не было страшно», а потому, что страшно было по-разному.

«Лимитчицы-2» не лгут фактам, но лгут в пропорциях. Это правда о 90-х, но не вся. И, возможно, поэтому спор о сериале такой ожесточенный.