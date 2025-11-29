Такими Леопольда и Котенка Гава вы еще не видели: «вязаный» тренд в ИИ добрался и до советских мультиков

Соцсети захлестнула новая волна уютного цифрового творчества — теперь целые города превращаются в вязаные сказки. Москва, Петербург или Минск выглядят будто связанными заботливыми руками из мягчайшей пряжи. Пушистые фасады домов, облака из ваты и та особая атмосфера тепла, как на старых новогодних открытках.

Зародил этот очаровательный тренд блогер Bakdaulet, известный своими экспериментами с нейросетями. Он создал рилс с узнаваемыми уголками Алматы в стиле уютного рукоделия, добавив музыку из фильмов Уэса Андерсона — и видео мгновенно разлетелось по Сети.

Пользователи с воодушевлением подхватили идею и принялись «вязать» улицы своих городов. А теперь очередь дошла и до кино.

В Сети появился ролик, сделанный с помощью инструментов ИИ. В нем вязаными стали кот Леопольд, котенок Гав, Умка и другие герои советских мультиков. И видео растрогало пользователей Сети.

«Как же мило и уютно, срочно захотелось пересмотреть», «Есть пластилиновая техника анимации, а тут вязаная, восторг», «Я бы все эти мультики посмотрела вязаными», — пишут комментаторы.

