Обожали в детстве Котенка Гава и Врунгеля? Тогда вы точно вспомните детали из культовых советских мультиков (сложный тест на внимательность)

28 ноября 2025 16:11
Кадры из мультсериалов «Котенок по имени Гав», «Приключения капитана Врунгеля», мультфильмов «Осторожно, обезьянки!» (1984), «Винни-Пух и день забот» (1972), «Летучий корабль» (1979)

С вопросами справятся не все.

Знаменитая студия «Союзмультфильм» начала творить свою магию в далеком 1936 году, и с тех пор её рисованные и кукольные герои стали бессменными спутниками нашего детства. За долгие десятилетия на свет появилось больше полутора тысяч анимационных историй, которые с теплотой вспоминают и бабушки, и родители, и современные дети.

А вы хорошо помните эти легендарные мультфильмы? Готовы проверить, насколько внимательно вы смотрели любимые сюжеты? Тогда наш тест — именно то, что нужно!

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 жутких советских мультфильмов, которые нельзя показывать детям.

Фото: Кадры из мультсериалов «Котенок по имени Гав», «Приключения капитана Врунгеля», мультфильмов «Осторожно, обезьянки!» (1984), «Винни-Пух и день забот» (1972), «Летучий корабль» (1979), «Трое из Простоквашино» (1978)
