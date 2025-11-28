Обожали в детстве Котенка Гава и Врунгеля? Тогда вы точно вспомните детали из культовых советских мультиков (сложный тест на внимательность)

Знаменитая студия «Союзмультфильм» начала творить свою магию в далеком 1936 году, и с тех пор её рисованные и кукольные герои стали бессменными спутниками нашего детства. За долгие десятилетия на свет появилось больше полутора тысяч анимационных историй, которые с теплотой вспоминают и бабушки, и родители, и современные дети.

А вы хорошо помните эти легендарные мультфильмы? Готовы проверить, насколько внимательно вы смотрели любимые сюжеты? Тогда наш тест — именно то, что нужно!

