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Киноафиша Статьи Т-800 против Робокопа: в Сети представили возможный баттл двух культовых киборгов — и победитель очевиден

Т-800 против Робокопа: в Сети представили возможный баттл двух культовых киборгов — и победитель очевиден

Проверено редакцией
Кадры из фильмов «Робокоп» (1987), «Терминатор» (1984)

Эта модель выигрывает по большинству характеристик.

Терминатор Т-800 и Робокоп — два культовых персонажа, которых сложно представить проигравшими в бою. Один представляет собой практически неуязвимую машину для убийства, другой — бронированного полицейского киборга, привыкшего идти до конца даже под градом пуль.

Но что произойдёт, если поставить их друг против друга? У кого окажется преимущество в силе, скорости, вооружении и выносливости?

Поклонники Робокопа и Терминатора давно спорят в Сети, кто из них победил бы в прямом столкновении. Если сравнить их возможности по нескольким параметрам, преимущество выглядит не таким очевидным.

Конструкции персонажей

Робокоп сохранил человеческий мозг, поэтому способен самостоятельно принимать решения, менять тактику и действовать нестандартно. Терминатор устроен иначе: его поведение полностью контролирует искусственный интеллект, который быстро анализирует ситуацию и выбирает наиболее эффективный вариант.

Получается интересное противостояние: Робокоп берёт гибкостью мышления, а Т-800 — скоростью обработки информации и точностью.

Прочность

Броня Робокопа рассчитана на защиту от обычного оружия, но серьёзные повреждения для него остаются проблемой. В фильмах его неоднократно выводили из строя и даже разбирали.

Эндоскелет Т-800 значительно выносливее. Он способен продолжать работу после повреждений, которые для Робокопа стали бы критическими.

Преимущество: Терминатор.

Запасы энергии

Робокопу необходимо поддерживать работу механических систем и одновременно сохранять жизнеспособность человеческих тканей. При этом точное устройство его источника питания в фильмах не раскрывается.

Т-800 рассчитан на длительную автономную работу благодаря встроенной энергетической системе. Поэтому в затяжном противостоянии у него снова появляется преимущество.

Преимущество: Терминатор.

Сознание

Здесь сильнее выглядит Робокоп. В отличие от полностью машинного противника, он способен импровизировать и отказаться от очевидного решения. Человеческий опыт может позволить ему заметить то, чего не учла стандартная логика машины.

Т-800 действует последовательно и расчётливо, но именно поэтому неожиданная тактика Робокопа может создать для него проблему.

Преимущество: Робокоп.

Кто победит?

По большинству технических характеристик Т-800 превосходит Робокопа: он прочнее, автономнее и рассчитан на продолжительный бой. Человеческое мышление Робокопа даёт ему шанс изменить ситуацию, но в прямом противостоянии этого может оказаться недостаточно.

Поэтому наиболее вероятным победителем можно считать Терминатора, пишет автор Дзен-канала «Инженерные Знания».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильмов «Робокоп» (1987), «Терминатор» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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