Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»

12 марта 2026 20:33
Кадр из сериала «Трешка»

Комедию хвалят за юмор и правильно выбранный актерский состав.

Можно ли сделать смешной сериал про обычную воронежскую «трешку», где под одной крышей живут девять человек? Похоже, да. Новый сериал СТС «Трешка» неожиданно понравился зрителям, хотя сюжет у него предельно простой: большая семья пытается ужиться в одной трехкомнатной квартире. И именно эта бытовая теснота, по словам зрителей, делает историю узнаваемой и живой.

Почему сериал зашел зрителям

Премьера проекта состоялась в феврале 2026 года на телеканале СТС. Действие разворачивается в Воронеже в 2004 году. В центре истории — 35-летняя Даша, работница химзавода. Ее жизнь резко усложняется, когда бывший муж пытается вернуться в семью, а начальник неожиданно начинает за ней ухаживать.

Но главное в сериале — не любовная линия, а сама квартира. После пожара в деревне туда переезжает сестра Даши с мужем и двумя детьми. В итоге в «трешке» оказываются девять человек, и каждый со своими привычками, конфликтами и планами на жизнь.

Что особенно отмечают зрители

Многие зрители говорят, что сериал получился неожиданно теплым и живым. Один из отзывов звучит так:

«Местами бывает смешно. Алла Михеева – топ, Юлия Александрова вполне в своем амплуа, Лысенков, Лыков и Наумов тоже отличные. Однако мой любимый персонаж – подружка дочери Александровой в исполнении Елизаветы Дмитриевой. У нее мало реплик, но все максимально циничные, едкие и взрослые», — пишет автор канала «Культовые российские сериалы»

Поклонники также хвалят атмосферу начала 2000-х, знакомые бытовые ситуации и актерский состав. В сериале снялись Алла Михеева, Юлия Александрова, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков и Николай Наумов. Многие отмечают, что проект получился динамичным и семейным — редкое сочетание для комедий последних лет.

Екатерина Адамова
