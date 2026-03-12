Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»

Можно ли сделать смешной сериал про обычную воронежскую «трешку», где под одной крышей живут девять человек? Похоже, да. Новый сериал СТС «Трешка» неожиданно понравился зрителям, хотя сюжет у него предельно простой: большая семья пытается ужиться в одной трехкомнатной квартире. И именно эта бытовая теснота, по словам зрителей, делает историю узнаваемой и живой.

Почему сериал зашел зрителям

Премьера проекта состоялась в феврале 2026 года на телеканале СТС. Действие разворачивается в Воронеже в 2004 году. В центре истории — 35-летняя Даша, работница химзавода. Ее жизнь резко усложняется, когда бывший муж пытается вернуться в семью, а начальник неожиданно начинает за ней ухаживать.

Но главное в сериале — не любовная линия, а сама квартира. После пожара в деревне туда переезжает сестра Даши с мужем и двумя детьми. В итоге в «трешке» оказываются девять человек, и каждый со своими привычками, конфликтами и планами на жизнь.

Что особенно отмечают зрители

Многие зрители говорят, что сериал получился неожиданно теплым и живым. Один из отзывов звучит так:

«Местами бывает смешно. Алла Михеева – топ, Юлия Александрова вполне в своем амплуа, Лысенков, Лыков и Наумов тоже отличные. Однако мой любимый персонаж – подружка дочери Александровой в исполнении Елизаветы Дмитриевой. У нее мало реплик, но все максимально циничные, едкие и взрослые», — пишет автор канала «Культовые российские сериалы»

Поклонники также хвалят атмосферу начала 2000-х, знакомые бытовые ситуации и актерский состав. В сериале снялись Алла Михеева, Юлия Александрова, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков и Николай Наумов. Многие отмечают, что проект получился динамичным и семейным — редкое сочетание для комедий последних лет.