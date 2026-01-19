Меню
«Сюжет зацепил, актёры — нет»: как зрители приняли сериал НТВ «Позывной „Альфа"» о работе бойцов ФСБ

«Сюжет зацепил, актёры — нет»: как зрители приняли сериал НТВ «Позывной „Альфа“» о работе бойцов ФСБ

19 января 2026 16:11
«Позывной «Альфа»»

История спецподразделения вызвала интерес у аудитории, но исполнение на экране оказалось слабее ожиданий.

Сериал «Позывной «Альфа»» вышел на НТВ 18 января с понятной ставкой на громкую тему и узнаваемый формат. Истории, вдохновлённые реальными операциями, и фокус на работе бойцов ФСБ сразу привлекли внимание аудитории.

Однако уже после выхода первых эпизодов зрители начали подробно разбирать, что именно в проекте сработало, а что — нет.

Интересная идея с неровной реализацией

В отзывах часто повторяется одна формулировка:

«Хорошая идея, исполнение хромает».

Зрителям нравится сам замысел и выбранная фактура, но по мере просмотра усиливается ощущение, что потенциал сценария используется не полностью. Начало называют удачным, дальше — менее собранным.

Актёрская игра как слабое место

Основной поток критики связан с актёрами второго плана.

«Сюжет зацепил, актёры — нет», — комментирует один из пользователей.

По мнению аудитории, персонажи получились схематичными, а эмоциональная подача — неубедительной.

Это мешает воспринимать происходящее всерьёз и усиливает ощущение телевизионного формата, к которому у части зрителей есть стойкое недоверие.

«Позывной «Альфа»»

Претензии к логике и визуалу

Отдельно обсуждают сценарные и визуальные нестыковки. В комментариях упоминают резкие переходы между эпизодами, путаницу со временем года и странные локации, зрители упрекают сценаристов за небрежность к материалу.

И всё же смотрят

При всём количестве замечаний проект не провалился. Пользовательские оценки часто останавливаются на уровне 4 из 5, а часть зрителей прямо пишет: «Буду смотреть дальше». Интерес к теме, знакомые типажи и участие Владимира Епифанцева оказываются достаточным аргументом, чтобы дать сериалу шанс.

Также прочитайте: Почему я добавила в «Буду смотреть» фильм про советского ученого «Боги Кнорозова»? Во-первых, мне понравился «Опенгеймер», во-вторых, в касте Колесников

Фото: Кадр из сериала «Позывной «Альфа»»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
